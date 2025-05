Pivo videokoučům, teď Klapku, nebo Hertla? A nový tým v NHL pro Špágra

Osm bodů z devíti možných je výborný vstup pro národní tým na mistrovství světa v Dánsku a Švédsku. Po plnotučné výhře 7:2 nad domácím týmem se v ZIMÁKU ŽIVĚ pustili do rozboru velký hokejový šampion Jaroslav Špaček a stříbrný medailista z MS Zbyněk Irgl. Vzalo se to z jedné vody načisto, od gólmanů, přes obránce, po útočníky až po situaci mladého Davida Špačka v zámoří. V organizaci Minnesota Wild to pro něj vypadá zakletě a Špaček senior připustil, že se mu hledá nová štace. „Nedali mu ani čuchnout, v téhle organizaci nemá vůbec šanci,“ vadí olympijskému vítězi z Nagana. Hlavní téma se však točí kolem dění v Herningu, kde bohužel končí kvůli zranění Jáchym Kondelík. A teď je otázka, kým ho nahradit.