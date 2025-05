Vnuk legendárního Suchého hraje na MS za Maďarsko, teď jde na Čechy: Děda by byl rád

PŘÍMO Z DÁNSKA | V posledním přípravném zápase v Budapešti hrálo Maďarsko proti Kanadě. Sidney Crosby, Nathan MacKinnon nebo Marc-Andre Fleury ještě v dresu s javorovým listem nenaskočili. Ale Šimon Szathmáry sám vyrůstal pod dohledem legendy. Jeho děda byl vynikající obránce Jan Suchý. Půl století po něm sám hraje na mistrovství světa. Jen v barvách jiné země, než se narodil. „V životě by mě to nenapadlo. Ale děda by byl rád,“ pravil 29letý bek po svém debutu na šampionátu.

Jan Suchý patřil na přelomu 60. a 70. let minulého století k nejlepším obráncům v Evropě. Za Československo nastoupil na devíti šampionátech a v roce 1968 na olympiádě, která se zároveň hrála jako mistrovství světa. Posbíral sedm medailí, pět stříbrných a dva bronzy. Dvakrát ho vyhlásili nejlepším obráncem turnaje, byl uveden do Hockey Hall of Fame IIHF a Síně slávy českého hokeje.

„Když jsem byl mladší a děda ještě žil, snažil se poradit, často jsme hokej probírali. Byl kritický, pokud jsem si to zasloužil. Ale zase uměl pochválit. Když jsem hrál dobře, tak mi to řekl. V tomhle byl férový,“ vzpomínal Šimon Szathmáry v rozhovoru pro deník Sport loni v listopadu, kdy dostal první pozvánku na turnaj v Budapešti.

Na Memoriálu Tamáse Sárközyho se hned uvedl gólem. V Maďarsku se mu otevřela šance zahrát si na elitní mezinárodní úrovni. Dotkl se něčeho, na co v českém prostředí nedosáhl. „Chytil jsem druhý dech. Nicméně přiznám, že bylo trochu zvláštní stát po vyhraném zápase na modré čáře a slyšet maďarskou hymnu. Ale takhle to přišlo,“ sděloval tehdy své dojmy.



„Stejně tak nerad vidím, když to někdo podá, že hraju za Maďarsko, takže nemám rád Česko. Tak to rozhodně není,“ dodal.

Mám dávné maďarské předky

V Česku se mihnul v mládežnických výběrech do 17 a 19 let. Do extraligy nakoukl v Chomutově, kde taky dvakrát získal juniorský titul. Devět sezon působil v první lize. Hrál za Kadaň, Jihlavu, Třebíč, Porubu a naposledy Slavii, kde končil před dvěma lety.

„Potom jsme se s agentem rozhodovali, co dál. V rodině mám maďarské předky, i když dost dávné,“ vysvětloval Szathmáry svou volbu. Z někdejšího Uherska pocházel pradědeček jeho otce. Sám se narodil v Havlíčkově Brodě, jeho maminka je dcera Jana Suchého.

Druhou sezonu válel v Miskolci za tým DVTK Jegesmedvék. Loni na podzim debutoval za maďarskou reprezentaci v Budapešti, do mistrovství světa sehrál 16 zápasů s bilancí 1+4. Vedení se postaralo, aby dostal občanství. Maďaři jsou v elitní divizi šampionátu zpátky po dvou letech. Předloni v Tampere získali tři body, ale na záchranu jim to nestačilo. Mezi nejlepšími si zahráli i v letech 2016 a 2009.



„Mistrovství světa je nečekaná třešinka. V životě by mě nenapadlo, že si zahraju na šampionátu za Maďarsko. Ale troufám si říct, že by děda byl hrdý. Byl by rád,“ prohodil Szathmáry.

Článek pokračuje pod programem.

Není přitom prvním ani posledním českým hokejistou, který oblékl na velkém turnaji dres jiné země. Například Tomáš Martinec, syn jiné legendy československého hokeje Vladimíra Martince a pardubický rodák, hrál za Německo na čtyřech šampionátech a zimní olympiádě v Turíně 2006.

Rodák z Plané v západních Čechách Dominik Kahun vyrůstal v Německu od 15 let. Na mistrovství světa je poosmé, olympiády má za sebou už dvě. Za Slovinsko chytá na šampionátu Lukáš Horák, který pochází z Mostu. České elitní soutěž si vyzkoušel v brance Litvínova, včetně mistrovské sezony 2014/15. Rakousku pomáhá finský gólman Atte Tolvanen, starší bratr útočníka Eeliho Tolvanena. Švýcarsko má amerického přeběhlíka Tylera Moye, rodáka z Kalifornie.

Osobně znám asi pět kluků z českého týmu

Při posledním testu v Budapešti vyprovázelo maďarský celek 16 tisíc diváků, i když od Kanady dostali klepec 0:6. Ve stejném duchu vstoupili i do turnaje v Herningu. S Německem prohráli na úvod 1:6.

Ještě na podzim Szathmáry po své premiéře nechtěl o šampionátu vůbec mluvit. „Tehdy to bylo ještě hrozně daleko. Teď tady stojíme spolu,“ zmínil, když se po své premiéře zastavil v mixzóně. „Vyšlo to, což je super, ale musíme hrát líp. Jsme na mistrovství světa, ale taky záleží, jak se budeme prezentovat. Hra musí vypadat trochu jinak. Myslím, že jsme sem nepřijeli, abychom dostávali deset gólů. Musíme se zlepšit,“ povídal Szathmáry. Ve třetím utkání Maďaři zdolali Kazachstán 4:2.

Pak už je čekal pikantní duel s českým týmem. „Češi jsou jistě favorit turnaje a pomýšlejí na medaili. Osobně znám asi pět kluků z týmu. Ondra Beránek pochází z Brodu. Hráli jsme spolu i proti sobě celou mládež. Pak jsem se minul s Kubou Flekem v Kadani, to už je taky dlouho. Znám ještě Karla Vejmelku,“ vypočítával Szathmáry.

S krajany z českého týmu se potkal jen krátce. „Pozdravili jsme se, na víc nebyl čas, měli zápas. Ale věřím, že v průběhu turnaje se ještě uvidíme,“ pokračoval. Při zmínce, zda i jemu Herning připomíná město typu Žďár nad Sázavou jako Martinu Nečasovi, se pousmál: „Nejsem ze Žďáru, těžko říct…“

Vedení maďarské reprezentace se už po podzimní premiéře postaralo, aby dostal občanství. Musel složit cizinecký test, ale řeč úplně zvládat nemusí. „Maďarsky moc neumím, jen pár základních věcí. Snažím se řeč trošku pilovat. Jinak pro nás v týmu všechno probíhá v angličtině, myslím pro mě s Henrikem Nilssonem (spoluhráč z reprezentace a rodilý Švéd). Zároveň se snažíme něco pochytit. Ale je to těžké. Mítinky a tréninky probíhají v maďarštině,“ popisoval Szathmáry.

V Maďarsku se mu líbí. „Nejsem náročný na život kolem, i z pohledu hokeje jsem spokojený,“ řekl. „Většina týmů má hráče z top evropských soutěží, my máme tým víceméně buď z rakouské ligy, z Féhérváru, nebo máme hráče z Erste ligy, což je maďarská soutěž. Úroveň je trochu jinde, ale jsme tady z nějakého důvodu a trenéři nám věří. Měli bychom jim to trošku vrátit,“ přemítal.

Tamní nejvyšší soutěž mu přijde podobná jako česká první liga, kde dlouho působil. „Půlku tabulky bychom mohli hrát, ale je to těžké takhle porovnávat. Nikdy jsme se s nimi v přímém souboji nestřetli. Jsou tam kvalitní hráči, je to liga importů. V každém týmu máte dvě, tři lajny cizinců. Top hráči si přijdou na slušné peníze. Hrají v ní Kanaďani, Švédové, Finové, Češi, Slováci. Úrovní bych ji srovnal s českou Maxa ligou, i když styl hokeje mi přijde jiný,“ připustil.

Poslední přípravný zápas s Kanadou v Budapešti navštívilo ve dvacetitisícové hale MVM Dome přes 16 tisíc diváků. Tolik lidí na hokej v Maďarsku nikdy předtím nepřišlo. Maďaři se chtěli ucházet o předloňské mistrovství světa, ale posléze se kandidatury vzdali. Jejich cílem na letošním šampionátu je zachránit se mezi elitou. „Každý zápas bude těžký. Jakákoli výhra bude skvělá,“ uvedl Szathmáry.

Zápas proti Čechům pro něj bude zvláštní. „To určitě, ale musíme se snažit hrát, co máme a něco zkusit urvat,“ řekl. Na čí stranu se přikloní jeho rodina? „Bude fandit mně,“ zaculil se. Tím řekl vše. Ale takhle by to přece mělo být.