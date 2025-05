Šampioni po vstupu do MS: odstřelené Trio Grande, klíč drží Vejmelka. Ale co obrana?

Všechno směřuje k tomu, že klíčové zápasy na šampionátu odchytá Karel Vejmelka. Zvládl zatím dva zápasy, a i když svoji misi nezačal proti Švýcarům ideálně. Postupně se adaptoval a právě on dal šanci týmu, aby vypjatý úvodní duel nakonec otočil. Hlavně v prodloužení. Stejně tak byl skálou následně proti Norům. Nebýt jeho, soupeř se mohl dostat do vedení a favorit by měl ještě větší fušku s výsledkem pohnout. „Je to trošku jiný hokej, je potřeba si to osahat,“ říkala jednička zámořského Utahu. Podobnou pozici přebral i v Herningu. Nahlas to zatím nikdo neřekl, ale takový je plán. Je možné, že i v některém z dalších utkání dostane šanci Daniel Vladař, třeba když se bude hrát dvakrát ve dvou dnech zkraje příštího týdne (Německo, USA). Pak už to ale bude na Vejmelkovi. Pokud by se představa z jakýchkoliv důvodů musela poupravit, také „záložní“ plán není nic, čeho by se měli fanoušci obávat. I Vladař s Dány ukázal, že jeho angažmá v NHL není náhoda.

5

Tolik gólů inkasoval Karel Vejmelka ve dvou utkáních a má úspěšnost 88,37 %.