Můžete neustále mluvit o tom, že není slabých soupeřů. Jak je třeba respektovat všechny. Pochopitelně… Nahlas to nikdo neřekne, ale upřímně: byl to zápas hodný mistrovství světa?

Když navíc v akci byli úřadující zlatí šampioni, kteří vyhráli v Praze? Ted v místě, které hokej povýšilo do jiné dimenze?

Realita při utkání s Maďarskem poslala hokej o několik pater níž. Do suterénu. Je třeba smeknout před českými fanoušky, kteří se snažili vytvořit národnímu týmu co nejlepší atmosféru. Stejně jako ti maďarští. „Ria, Ria, Hungaria!“ ozývalo se z jedné z tribun.

Na té protější se zase skupinka příznivců Pastrňáka a spol. snažila bavit otřepaným poskakování: Kdo neskáče, není Čech. Místní hlasatel vysekl před utkáním klasickou hlášku: Enjoy the game, everyone! Vybídl všechny, ať si zápas užívají. V ponurých kulisách to šlo ale těžko. Také sami hráči měli co dělat, aby dokázali zapnout na nejvyšší rychlost.

„Když se dostaneme do pásma, umíme toho využít, jen tomu chybí víc gólů,“ říkal útočník Petr Kodýtek, jenž hokejově vyrostl v Sušici. Právě proti Maďarům zaznamenal svůj premiérový gól na světovém šampionátu. V polovině druhé třetiny nejdřív vypálil, ale puk si cestu do branky nenašel. Tak ho napálil podruhé a jeho parádní střela se ujala.

„Myslím si, že jsme hru pořád kontrolovali,“ dodal útočník, jenž měří pouze 167 centimetrů. V sestavě se už potkal i s obrovitým Adamem Klapkou, jenž měří 2,03 metru. Rozdíl? 36 centimetrů! I to byla kuriozita.

Ta smutnější byla, že v hledišti bylo jenom 2939 fanoušků. Těch nahlášených, realita mohla být ještě o něco chmurnější.

Článek pokračuje pod infografikou.

Než začaly padat góly, lidé se spíš bavili pohledem na kostku. Kamera tradičně hledala lidi, podobajícím se slavným. Robert de Niro, pak Shakira. Ale pak ukázala Borata a v hledišti jeho kopii. To se setkalo se velkým potleskem.

Až potom se bavili pohledem na české góly. Hlavně na to, jak opět úřadovala elitní lajna v čele s Pastrňákem. Sedminásobný vítěz Zlaté hokejky se hokej opět bavil. V jednu chvíli ho maďarský brankář vychytal, což pro něj musel být životní zážitek. Možná jako pro Japonce, jenž při mistrovství světa v roce 2002 vychytal Jaromíra Jágra.



Ten to potom doprovodil básničkou: „To nejlepší přišlo nakonec, kdy mě vychytal Japonec!“



Pastrňák, jeho nástupce v pozici největší české hvězdy posbíral tři body (2+1) a vrátil se do čela bodování celého turnaje!'



„Chtěli jsme hrát až moc na krásu, přehrávali jsme to. Ale ve třetí třetině už jsme to zjednodušili," uvedl útočník Lukáš Sedlák.

A baví ho vůbec takový zápas? „Jak kdy," usmál se. "člověk se do toho snaží co nejrychleji..."

Češi se v novodobé historii s Maďarskem ještě nikdy neutkali. V éře Československa se týmy střetly na šampionátech či olympijských hrách čtyřikrát, naposledy v roce 1937.

„Máme cíl se konečně udržet. Budeme chtít postupně nahoru, ale nebudeme tady teď vyhlašovat nějaké nesmyslné věci,“ řekl už před zápasem Šimon Szathmáry.

29letý obránce je vnukem legendárního obránce Jana Suchého. I pro něj musel být zážitek nastoupit proti českým mistrům světa.