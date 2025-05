Legendární útočník naložil Slovákům: Tragédie, nemáme na to. Kdo jim zakazuje bruslit?

Ze čtyř odehraných zápasů posbírali sedm bodů, čímž záchranářské starosti hází za hlavu. Jenže herním projevem slovenští hokejisté rozhodně nepřesvědčují. Po těsné výhře 2:1 nad Francií je v rozhovoru pro Šport24.sk ostře zkritizoval legendární Vincent Lukáč. „Odehrál jsem šest mistrovství světa, dvakrát olympijské hry a Kanada Cup. Hrál jsem proti nejlepším hráčům na světě, ale to, co jsem proti Francii viděl, nemá s mistrovstvím světa nic společného,“ nechápal jednasedmdesátiletý bývalý útočník.

Na úvod turnaje Slováci padli 0:5 s domácími Švédy, o dva dny později si poradili 3:1 s outsiderem ze Slovinska. Kvůli mizerné první třetině následně prohráli 2:3 po nájezdech s Rakouskem, tři body proti Francii pak doslova vyválčili.

„Ani nevím, co mám říct, ale musím to nějak zhodnotit. Za celé Slovensko jsme šťastní, že jsme vyhráli 2:1. Jsme zachránění v A skupině. Teď už můžeme jen překvapit,“ začal Vincent Lukáč. „Oboustranně jsem ale velmi zklamaný. Tak slabý zápas jsem asi na mistrovství světa ještě neviděl. Tragédie. Co ale máme dělat? Na víc asi nemáme. Taky musíme uznat, že body máme a vyhráli jsme, což je dobré. Na víc však nemáme a můžeme jet překvapit. S takovým výkonem ale určitě těžko.“

Obrovskou zásluhu na výhře s Francií měl brankář Samuel Hlavaj, který zastavil několik nebezpečných střel. „Nebýt ho, tak nevím, jak by zápas skončil,“ poukázal mistr světa z let 1977 a 1985.

Anketa Postoupí Slovensko na MS do čtvrtfinále? Ano Ne

Lukáčovi se slovenské výkony nezamlouvají. Od mladších hráčů, kteří by v příštích letech měli stále pravidelněji nakukovat do NHL, očekával víc. „Musíme si to přiznat. Nelžeme fanouškům hokeje na Slovensku, nemáme na to. Hráči, kteří hrají na MS, na to bohužel nemají. Herně můžou vyrůst do dvou tří let jako například Dvorský nebo Honzek,“ řekl.

„Mladí hráči mají plno sil. Kdo jim zakazuje bojovat a bruslit? Tak se chtějí ve světě ukázat? Teď mají skvělou šanci, i když kvalitativně jsou mistrovství světa tragédie,“ zamyslel se Lukáč, jenž svou myšlenku dále rozvinul.

„Už jsem na pochybách a čtu různé příspěvky. Souhlasím se všemi fanoušky, kteří říkají, že když jsou mistrovství světa každý rok, každému to leze na nervy. Je třeba popřemýšlet nad tím, zda se vyplatí hrát mistrovství světa tak často,“ doplnil Lukáč.

Další duely na šampionátu odehrají Slováci o víkendu s Kanadou a Lotyšskem. V úterý pak na závěr základní skupiny změří síly s Finskem.