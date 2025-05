Stützle řešil, jestli má na MS smysl hrát: Je to trochu jako na třídním srazu

Německý tým získal pro šampionátu pět posil ze zámořských soutěží. Jako poslední dorazil Tim Stützle, který musel čekat na požehnání Ottawy. V NHL už dokázal nasypat 39 gólů za sezonu, v posledním ročníku měl 24 zásahů a 55 asistencí. Na bruslích umí rychle jako chrt. Z hráčů na turnaji by ho předhonil možná jen vichr z Vysočiny Martin Nečas.

Na velkém kluzišti má pro svoje kousky ještě víc času a prostoru. Po obránci Moritzi Seiderovi se stal blonďák v Tönisvorstu u Krefeldu dalším klenotem v sestavě. „Ofenzivní hráč. Takový, který ví, kde je soupeřova branka. Pro nás neuvěřitelná posila,“ lebedil si Seider, obránce Detroitu a kapitán německého mužstva.

Aby dostal Stützle od Senators povolení ke startu, museli lékaři a fyzioterapeuti nejprve prověřit jeho zdravotní stav. Nikdo nespecifikoval, o jaké potíže se jedná. Nicméně z Kanady odletěl rovnou za specialisty do Mannheimu. Až když Senators obdrželi potvrzení, že je způsobilý hrát na šampionátu, dostal od nich zelenou. Proto do Herningu dorazil se zpožděním. Nestihl úvodní dva duely proti Maďarsku a Kazachstánu. Poprvé naskočil v úterním zápase s Norskem.

„Dva dny po vyřazení z play off jsme měli výstupní prohlídky, po příletu do Německa jsme probírali, jaká jsou rizika a zda má smysl na mistrovství světa hrát. Nastalo hodně okamžiků, kdy jsem si nebyl jistý, jestli to vyjde, takže zdržení bylo trochu delší. Doufal jsem, že budu moct hrát od začátku, ale jsem rád, že jsem tady. Je to trochu jako na třídním srazu. Spousta známých tváří… Je super zase vidět kluky,“ říkal Stützle před svým prvním zápasem.

Jeho přílet odnesl o deset let starší matador Marcel Noebels. Účastník osmi MS a stříbrný medailista ze zimní olympiády 2018 v Koreji se nevešel do sestavy. Stützle v prvním utkání po pěti minutách přihrál na úvodní gól, na konci zápasu si připsal další asistenci. Ve čtvrtečním utkání se Švýcarskem byl jednoznačně nejaktivnějším Němcem na place. Jenže přišel výplach 1:5. „Předchozí výhry byly víceméně povinné. Tady jsme udělali příliš mnoho chyb, včetně mě. Máme dost co zlepšovat,“ řekl naštvaně.

Přijel jako třetí nejdražší Němec v NHL

Ottawa si Stützleho vybrala před pěti lety v „covidovém“ draftu jako třetího hráče v pořadí. Tak vysoko se z německých hráčů dostal na řadu před ním jen Leon Draisaitl v roce 2014. S Edmontonem v play off už postoupil do finále Západní konference. Nicméně Němci sestavili pro mistrovství světa solidní tým. Z NHL se omluvil jen JJ Peterka, jemuž v Buffalu vypršela smlouva.

Stützle byl před čtyřmi lety vyhlášen nejlepším útočníkem juniorského šampionátu, v pěti zápasech dal pět gólů a připsal si 10 bodů. Na šampionátu dospělých nastoupil o rok později, po nováčkovské sezoně v NHL. Teď bere 8,35 milionů dolarů ročně (186 milionů korun) a přijel jako třetí nejdražší Němec v NHL po Seiderovi (8,55) a Draisaitlovi (8,5, od nové sezony 14 milionů dolarů).

„Na mém prvním turnaji mi zranění nedovolilo pokračovat. Někdy to tak prostě chodí. Ale v každém případě toho chci ukázat víc a pomáhat týmu déle, než jen pár zápasů. Taky jsem se od té doby posunul, vracím se jako lepší hráč,“ povídal Stützle.

Na šampionát se těšil i proto, že si tu zahraje trochu jiný hokej. „Play off NHL bylo extrémně fyzické. Jsem hodně ofenzivní hráč. Ale líbilo se mi hrát hokej, v němž o něco jde. Pod silným tlakem je největší zábava. Na mistrovství světa je to něco podobného. Všichni tvrdě pracují, jsme rádi, že můžeme ukázat, co umíme. Zároveň se můžu hodně přiučit. Taky je důležité být tady vzhledem k olympiádě a budovat týmovou chemii,“ shrnul.

Předloni Němci došli až do finále. Letos v prvním těžším zápase ztroskotali. Přesto vypadají opět zajímavě.

Němci na MS ze zámoří

Philipp Grubauer (b) - Seattle

Lukas Reichel (ú) - Chicago

Moritz Seider (o) - Detroit

Tim Stützle (ú) - Ottawa

Maksymilian Szuber (o) - Tucson (AHL)