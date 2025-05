Au! Lékař popsal, jak Laukovi nahazovali zpátky čelist. Nemohl ani mluvit

PŘÍMO Z DÁNSKA | Jste citliví na bolest? A třeba vás na pár dní vyřadí, když vás chytne zub? Tak to radši nečtěte následující řádky… A nepředstavujte si, čím si prošel útočník Jakub Lauko, kterému mu během čtvrtečního zápasu s Maďarskem vypadla dolní čelist z kloubu. A lékař národního týmu Antonín Chochola popisoval, jak mu ji nahodili zpátky. „Je na to speciální manévr, kdy v podstatě musíte čelist nejdřív vytáhnout do určitého postavení, musíte přemoct svaly, které působí proti vám,“ popsal uznávaný ortoped a traumatolog.

Z tribuny bylo vidět, jak po zásahu do obličeje chvátá zlostně do kabiny. Podle grimasy bylo zřejmé, že mu zrovna není do zpěvu. Ani do řeči.

A to ho čekalo to nejhorší. Repozice, jak se odborně říká nahození zpátky. Tu provedl právě Chochola, jenž působí v Ústřední vojenské nemocnici, takže má hodnost plukovníka. I když jde o manévr, který není příliš běžný, zvládl ho precizně.

„Je to raritní poranění, takže takové zákroky se provádí poměrně málo,“ přiznal lékař, jenž před dvěma lety v Rize proslul tím, že před zrcadlem šil sám sobě poranění v obličeji. A zkušenosti sbíral i při zahraniční misi v Afghánistánu.

Když se zákrok nepovede, nastává velký problém

Teď ho čekala mnohem zodpovědnější činnost. Sám totiž přiznává, že pokud se ten zákrok nepovede, je to velký problém. „Když se manévr neprovede správně, může dojít ke zlomení dolní čelisti v místě, kde jsou kloubní výběžky. Na obou stranách dolní čelisti je tzv. krček, kde může dojít ke zranění,“ dodává Chochola.

K zákroku došlo, když Lauko stál. „Protože to byla pozice, které mu nejvíc vyhovovala,“ popsal uznávaný lékařský specialista.

Sám mluvil o tom, že je to velmi bolestivé. Lauko v tu dobu nemohl mluvit. Ani se pořádně najíst. Během pátku už se objevil na tréninku, ale s mřížkou přes obličej. Z preventivních důvodů, aby neinkasoval do obličeje další ránu.

A jestli nastoupí v sobotním utkání proti Kazachstánu (od 16.20 hodin), je nejisté. „Byť se v pátek sklouzl na ledě a měl mřížku, tak je to hodně citlivé. Pokud s ním budete mluvit, tak to nepůjde, protože moc mluvit nemůže. Nemohl se ani pořádně najíst, měl jen polívku a jen na drobno pár kousků masa, protože nemohl kousat,“ řekl k tomu asistent Jiří Kalous.

Během pátku mohl Lauko jíst všechno

Během pátku už podle lékaře Chocholy mohl jíst všechno. Lauko trénoval v roli třináctého útočníka, do týmových cvičení se nezapojoval. Ale i tak bruslil, občas jezdil v situaci dva na jednoho. A střílel.

Pokud jde o dalšího zraněného hráče, Tomáše Kundrátka, je u něj znát posun. Ale zatím asi ještě hrát nebude. „Věříme, že za dvojzápas už by mohl být k dispozici,“ věří Kalous, že by se mohl Kundrátek, mistr světa z loňské Prahy zapojit do pondělního utkání s Němci a o den později s Amerikou.

Potom už přijde na řadu čtvrtfinále.