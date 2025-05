Pět zápasů, pět výher. Skóre 28:9. Obhájci titulu zatím peláší turnajem bez zádrhelů, ale Rulík zůstává při zemi. „Sílu mužstva teprve zjistíme. Přijdou zápasy, které nás prověří,“ hlásí trenér.

Byl Kazachstán těžší než Maďarsko ve vašich očích? I když podle výsledku to tak nevypadá.

„Výsledek tomu neodpovídá, ale bylo to tak. Nechci říct, že nás trochu vyprovokoval, ale bylo nám jasné, že musíme zlepšit hru. Postupně se nám to podařilo. První třetina byla trochu kostrbatá. Měli jsme dva brejky, jeden jsme proměnili. Od druhé třetiny jsme to zrychlili a zaslouženě jsme šli do vedení, byli jsme i produktivní. Zápas jsme měli s přibývajícím časem víc a víc pod kontrolou.“

Vycházely brejky z dobrého pohybu?

„Určitě z něj a roli hrálo široké hřiště, vytvořily se tam mezery.“

Co říkáte na to, že kapitán Roman Červenka při svém stém utkání na šampionátu vstřelil hattrick?

„Mám trošku problém v tom, že IIHF (mezinárodní federace) uvádí 102. zápas. A pak někdo říká stý… (je to skutečně 100. utkání, což potvrdila i IIHF) Když tohle pominu, gratuluju Romanovi. Protože dal tři branky, pomohl týmu produktivitou. Odehrál velmi dobrý zápas.“

Sám mluvil o tom, že se s postupujícím věkem zklidnil, víc si váží, že může ještě hrát. A čím je starší, tím je lepší, není to paradox?

„To je asi spíš otázka pro hráče, ne pro trenéra. Hráč má nějaké pocity, cítí to.“

Vy je ale vedete.

„To ano, ale v jejich hlavách nejsem. Každopádně si myslím, že moment zklidnění napomůže. Neskutečně ukazuje mladším hráčům, jaká vede cesta ke zlepšení. V jeho podání je absolutní oddanost hokeji a profesionalismus. Pracovitost. Každý den věnuje přípravě… Snaží se hrát co nejlíp. Klid v duši a psychika mu to vrací v tom, že si víc a víc věří a pomáhá mu to k výkonům. Aby je i stupňoval.“

A co říkáte na Adama Klapku? U něj také bude pozitivní hodnocení, že?

„Bavíme se o hráčích, které dali góly. Já bych se bavil o týmu. Je to práce celého mužstva, celé pětky. Je pravda, že první gól Adamovi vyšel. Prošel hřiště, odrazilo se to k němu. Byl důrazný. Pro jeho psychiku je to skvělý. Ale celkově bych nerad mluvil o střelcích, je to součinnost všech hráčů. Zmínil bych i hráče, kteří dali Kubovi Flekovi přihrávku přes celé hřiště a on jel sám na bránu. Což je pro mě víc než ten gól.“

Čemu přičíst slabší rozjezdy do zápasů?

„Já na tom mám vysvětlení, ale nevím, jestli to nebude znít jako alibi. My jsme před šampionátem nebyli na tomhle rozměru hřiště, na tréninku taky ne. A potom hrajeme na takovém rozměru... Já si myslím, že hráči si musejí trošku zvyknout.“

Cítíte v týmu velkou sílu, že zvládl slabší soupeře bez výkyvů?

„Sílu mužstva teprve zjistíme. Přijdou zápasy, které nás prověří.“

Jak se na ně těšíte? Sám jste zmínil, že na Maďarsko nebo Kazachstán se hráči ani trenéři pořádně netěší…

„Nemůžu říct, že bych se těšil, ale určitě nás trenéry to vyhecuje, abychom co nejlépe připravili tým. Před čtvrtfinále jsou to těžší soupeři. Což je za mě dobře. Skvěle to vyšlo, akorát škoda, že jsou to dva zápasy ve dvou dnech. Nedá se nic dělat, Co se týče dalšího vývoje, je daleko lepší hrát před čtvrtfinále s Německem a Amerikou, než aby byl los Maďarsko, Kazachstán.“

Hodně se řešila formace Nečas, Špaček, Zadina, které se až tolik nedaří. Jak jste ji viděl?

„Řešili to i trenéři?“

Řešili to hráči. Třeba Filip Zadina říkal, že se o tom hodně baví. A že je třeba to zjednodušit.

„Tak se ho na to zeptejte, jak to vyřešili. My jsme to jako trenéři neřešili.“

Loni jste si v Praze pochvaloval, že tým rostl každým zápasem. Je to i teď?

„To všechno ukáže další vývoj v turnaji. Určitě to není, že by to mělo sestupnou tendenci, ale jestli bude mít vzestupnou, to se teprve ukáže.“

Sledujete už druhou skupinu? A vývoj směrem ke čtvrtfinále?

„Abych řekl narovinu, tak nekoukám. Máme ještě dva zápasy, potom se budeme soustředit na soupeře, který na nás zbyde. Teď se ale díváme jenom na nás. Máme ještě opravdu dva těžké zápasy, chceme se na ně co nejlépe připravit už směrem k nejdůležitějšímu utkání na turnaji.“