ONLINE: Slovensko - Finsko 0:2. Rakušané ve čtvrtfinále, obrat Švýcarů i pád Kazachstánu

Skupina A

Lotyšsko - Rakousko 1:6

Rakušané porazili Lotyšsko 6:1 a zajistili si po 31 letech postup do čtvrtfinále. Půjdou do něj ze čtvrtého místa. Rakouští hokejisté si do 26. minuty vytvořili tříbrankový náskok, který se ukázal jako rozhodující. Vítězný byl nakonec gól Benjamina Baumgartnera, který vstřelil při přesilovce na konci 26. minuty. Shodně po dvou gólech vítězů dali Dominic Zwerger a Vinzenz Rohrer, jedinou trefu Lotyšů obstaral bývalý kladenský útočník Eduards Tralmaks.

# Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Švédsko 6 6 0 0 0 25:3 18 2 Kanada 6 5 0 1 0 29:4 16 3 Finsko 6 3 2 0 1 20:9 13 4 Rakousko 7 2 2 0 3 21:18 10 5 Lotyšsko 7 3 0 0 4 17:25 9 6 Slovensko 6 2 0 1 3 8:22 7 7 Slovinsko 7 1 0 1 5 9:29 4 8 Francie 7 0 0 1 6 8:27 1

Skupina B

Švýcarsko - Kazachstán 4:1

Hokejisté Kazachstánu prohráli se Švýcarskem 1:4 a sestoupili z elitní kategorie, kde hráli nepřetržitě od roku 2021. Švýcaři se před odpoledním duelem Česka s USA posunuli do čela skupiny B o dva body před českou reprezentaci. Na první pozici ale setrvají jen v případě výhry USA, v opačném případě klesnou na druhé místo. V neprospěch Kazachstánu při bodové shodě s Maďarskem rozhodla porážka ve vzájemném utkání 2:4. Maďarům se podařilo se poprvé v poválečné historii udržet. Mezi elitou hráli v roce 2009 v Bernu a Klotenu po 70 letech, o sedm let později v Petrohradu, před dvěma roky v Tampere a až letos uspěli.