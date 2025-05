PŘÍMO Z DÁNSKA | V zápase s Američany na MS držel jak skála. Karel Vejmelka kryl přes padesát střel. Čtyři však prošly, kolikrát se štěstím. Další padla do opuštěné branky. „Mrzí to hodně. Chtěli jsme vyhrát, ale bohužel se to nepovedlo,“ soukal ze sebe po porážce 2:5. Chytal fantasticky, držel český tým. Přesto prohrál. Pavouk MS ZDE>>>

Někdy to tak chodí. Češi otočili v utkání s USA na 2:1, ještě po 40 minutách byli ve vedení, ale zase o ně přišli. Ve třetí třetině čtyřikrát inkasovali a ve skupině skončili třetí. Prvenství s vidinou lehčího soupeře na čtvrtfinále mistrovství světa se vypařilo.

Jak vás mrzí porážka, zvlášť po takovém výkonu?

„Mrzí samozřejmě hodně. Chtěli jsme vyhrát, bohužel se to nepovedlo. Byli jsme o něco pomalejší, o krok všude později. Hodně oslabení, to je velký faktor, proč jsme zápas nezvládli.“

Zejména v první třetině jste se ocitl pod palbou. Čas letěl rychle, stačil jste se občas podívat na hodiny?

„Já se nestačím koukat na hodiny nikdy. Mám trošku jiné starosti. Soustředím se na puk a hru přede mnou než na čas.“

Američané jsou ofenzivní tým, ale čekal byste, že budete mít tolik práce?

„Určitě jsem nečekal, že budu mít přes padesát zákroků. Moje práce je jich udělat co nejvíc. Pomoct klukům nebo jim dát šanci na vítězství, což se nepovedlo. Mrzí mě to. Popravdě ani přesně nevím, kudy to tam padlo.“

Připadal jste si jako v NHL, kde jste zažil podobná utkání?

„Tolik zákroků jsem v NHL ještě ani neměl. Rozhodně to byl jeden z nejtěžších zápasů, které jsem asi chytal.“

Je hodně mrzuté, že na vás nevyšel papírově slabší soupeř?

„Teď už musíme hrát s každým co nejlíp a porazit ideálně všechny. Pokud chceme mít minimálně medaili.“

A poučit se z chyb.

„Jasně. Člověk musí hledat pozitiva. Musíme se dívat dopředu, rozebrat si to a vyvarovat se vyloučení. Rozhodčí samozřejmě asi taky nepředvedli nejlepší výkon, jako v každém zápase tady. To je bohužel jedno z velkých negativ celého mistrovství. S tím se však musíme vypořádat a neudělat ideálně žádný faul.“

Jak budete po takovém utkání relaxovat?

„Nejdřív si odpočinu, doplním nějaké tekutiny, protože je potřebuju. Pak budu přemýšlet dál. Bezprostředně po zápase nemám myšlenky na nic jiného.“

Všiml jste si, že fanoušci častokrát skandovali vaše jméno?

„Slyšel jsem to. Za to patří fanouškům velký dík. Byli super! Snažil jsem se neodvádět pozornost od toho, co se děje na ledě, ale rozhodně si toho vážím a určitě bylo příjemné je slyšet.“