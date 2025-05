ZIMÁK s Chytilem a Dudou: Nalilo se čisté víno a zjistilo, kdo na tuhle úroveň má

Tvrdá lekce od Američanů na MS přinesla sesun tabulkou i pokles české nálady. Důvody v ZIMÁKU ŽIVĚ rozebírali expert podcastu Radek Duda a útočník týmu NHL Vancouver Canucks Filip Chytil. Výběr bruslivých machrů USA předvedl obrovské dovednosti, které u řady českých hráčů zkrátka nenajdete. „Vím o nich, co dovedou, ale nečekal jsem, že s tím přijdou a že na nás takhle vlítnou už teď na konci skupiny,“ překvapilo Chytila, účastníka čtyř šampionátů, bývalého centra NY Rangers. Pavouk MS ZDE>>>

Bezmála 60 střel na Vejmelkovu branku přineslo nelichotivý rekordní zápis do historie českých vystoupení na MS. Ačkoli gólman Utahu předvedl znamenitý výkon, drtivé přehlídce šikovnosti v rychlosti zámořské party nešlo donekonečna čelit. „Nepamatujeme, kdy Američani předvedli na mistrovství světa takový perfektní zápas jako proti nám,“ shodli se Duda s Chytilem.

Američané přivezli soubor s věkovým průměrem 24 let a oproti předchozím vystoupením se zlepšili o tři třídy. „Rychlostně jsou vybavení perfektně, po technické stránce také, hrávají první lajny v klubech NHL,“ připomíná Filip Chytil, jenž má mezi hvězdami a pruhy klubové parťáky Garlanda a O´Connora. „Tenhle test ukázal, kdo je jak odolný, takhle totiž vypadá dnešní hokej,“ zdůraznil dovednostní kouč Radek Duda.

„Co předvedli Američani, to bylo něco, ale to samé i naši kluci. Nalilo se čisté víno a poznalo se, kdo na tuhle úroveň hokeje má a kdo nemá. Byla to reklama na hokej. Předchozí soupeři byli slaboučcí. Třeba takhle špatné Němce jsem dlouho neviděl. Druhá skupina je lepší než naše, ve čtvrtfinále nás čeká jeden z nejtěžších soupeřů,“ nepochybuje Duda.

Už proti USA se ukázalo, že každý nevynucený faul zabolí, což je zdvižený prst do play off. Potrestáno bylo čtyřminutové vyloučení Jakuba Krejčíka (na 2:2) i faul Matěje Stránského a úprk soka na 2:3. „Nerad hodnotím rozhodčí, ale některé zákroky na hraně mohly jít i na naši stranu, ale sudí se přiklonili spíš pro Američany a faul na nás neviděli. Vymlouvat se však nemůžeme, protože pohyb Američanů nás donutil faulovat. Spousta trestů byla zbytečných, podražení za bránou a podobně. Nestíhali jsme, nejsme tak obratní,“ všiml si Filip Chytil.

Zároveň u toho vypíchl schopnosti Američanů a důvod českých postihů. „Jsou to skillové věci, Američani mají mladé kluky, kteří dokážou rychle změnit směr a jak ho rychle změní, obránci vám nechají hokejku mezi nohama nebo pod bruslí a je to faul.“

Zároveň se potvrdilo, že zámořští hráči se dokážou rychle přizpůsobit velkému kluzišti, ačkoli na něm hrají párkrát za život. „Oni nerozlišují malé a velké hřiště. Velké pro sebe použijí tak, že se trošku uvolní z tlaku, ometou puk na druhou stranu, ale hokej hrají stejný jako na rozměrech NHL, pořád se všichni tlačí do brány, proto taky měli 56 střel na bránu, to je jejich DNA.“

Radek Duda dodává: „Pokud jste dobrý bruslař, velké hřiště vám ještě pomůže. Nechci se nikoho dotknout, ale tady vidíte rozdíl mezi hráči z NHL a hráči z české extraligy a evropských soutěží, je to do očí bijící.“

Všechny díly Zimáku najdete na zimakpodcast.cz.