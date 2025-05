MS v hokeji

Nedělní výsledek byl lehkým balzámem na hluboké švédské rány. Ale s neskutečně nabitým kádrem se jim nepovedlo vybojovat titul jako v roce 2013, kdy po 27 letech prolomili prokletí domácího ledu. „Nemůžeme předstírat, že nejsme zklamaní. Víme, že jsme měli dost dobrý tým na zlato. Ale nestačilo to,“ řekl generální manažer týmu Anders Lundberg.

Selhání. Noční můra. Fiasko. Tahle slova řvala z titulků ve švédských médiích po sobotním semifinále, v němž USA rozdrtily Tre Kronor 6:2. Diváci je po jedné z nejpotupnějších porážek v historii vyprovodili bučením. Média je rozcupovala. Po utkání se v televizním studiu hádali expert Erik Granlund a kouč Sam Hallam, jehož rozčílily cílené, ale legitimní dotazy. Svému protějšku doporučil, ať raději diskutuje na sociálních sítích.

„To bylo včera. Vy si myslíte, že šlo o velký problém. Já ne,“ řekl Hallam švédským novinářům druhý den. Zápas o třetí místo v Avicii Areně končil ovacemi vestoje. „Ano, bylo skvělé to slyšet a bylo hezké, že jsme dokázali vyhrát sami pro sebe i pro diváky tady doma,“ pravil útočník William Nylander. Nicméně semifinálovou porážku měl v hlavě pořád. „Ano, jsem zklamaný, chcete hrát o zlato, ale myslím, že jsme mohli hrát líp. Všichni pak byli naštvaní. Ale aspoň, že jsme vyhráli tenhle zápas.

Ostatní mluvili o karmě. Odplatě za švédskou povýšenost a způsob, jakým turnaj organizovali. Starali se o zápasy svého týmu, jiné je moc nezajímaly. „Nejde o žádné fiasko, pokud se dostanete mezi nejlepší tři týmy na světě. Názory, že všechno je černé nebo kam směřuje švédský hokej, jsou přehnané,“ řekl manažer Lundberg.

Švédský svaz vyhlásil bombastickou vizi, že do roku 2030 chce dominovat světovému hokeji. V posledních dvou letech přivezli Tre Kronor na mistrovství světa to nejlepší, co mohli. Pokaždé skončili třetí. Na únorovém turnaji NHL 4 Nations byli čtvrtí. Po sobotním výbuchu začaly padat otázky, zda nastal čas vyměnit svazového kapitána. Tak ve Švédsku říkají trenérovi reprezentace.

Sam Hallam byl deset let úspěšným koučem ligového týmu z Växjö. Za tři sezony ve funkci ale tolik neobstál. Mluví se o tom, že tváří reprezentace by se měl stát některý z bývalých hráčů NHL. Třeba Patric Hörnqvist, který u ní už pracuje jako týmový manažer, Daniel Alfredsson nebo Nicklas Kronwall. Pro zámořské týmy pracovali i po skončení kariéry. Převzali by zodpovědnost za výběr trenérů a hráčů. Anders Sörensen zase v průběhu sezony dostal na starost tým Chicaga a stal se prvním švédským koučem v NHL. I jeho jméno se začalo skloňovat. „Měli bychom měnit trenéra pokaždé, když se nedostaneme do finále? Nemyslím. Sam (Hallam) je kouč, který ukázal, že umí vyhrávat. Netvařme se, jako by se zhroutil svět,“ uvedl GM Lundberg.