Expert Antoš: Svazu chybí koncepce, bylo jasné, že zvolí Říhu

Co soudíte o volbě Miloše Říhy trenérem reprezentace?

„Byla to asi jediná možnost. Připravili půdu tak, že víceméně asi nikoho jiného zvolit nešlo a to je asi alfa a omega celé volby. Jsou dvě možnosti. Buď jako v Kanadě a Americe najmout generálního manažera, trenéra a vybrat hráče, se kterými se pak jede, anebo švédský model, kdy svaz pracuje s trenéry a ti si zvykají na to, co se od nich koncepčně chce. Mají kouče osmnáctky, jenž se rozkoukává, trenéra dvacítky, který dělá asistenta u áčka a pak ho převezme.“

To dělají ni ve Finsku nebo i Švýcarsku, v Česku se to moc nedaří...

„Hlavně se to nedělá. A to je hrozná chyba. Trenér je buď najatý jako největší odborník a pak si s manažerem sestaví tým a on ho vede. Nebo je druhá varianta, kdy si svaz vychová svého trenéra, o němž je přesvědčený, že zvládne jednání s hráči, média, má za sebou nějaké pozadí a k tomu vystupování a je tváří svazu. To mi u téhle volby chybí. Ať je to, jak chce, tak byla trošku nepřipravená. A trenéři, kteří by připadali v úvahu, působí v extraligových týmech.“

Takže nikoho jiného vybrat nemohli?

Ať se podívám zleva, nebo zprava, tak ne. Museli vzít Říhu. Jestli tam je on, tak s tím nemám problém, ovšem pak stejnou možnost může dostat Vlach, Rulík, Razým, je tu spousta trenérů, kteří by to mohli dělat. Ti všichni vyhráli titul, mají za sebou nějaké viditelné a čitelné trenérské pozadí, je za nimi znát nějaká práce. Ale můj názor je ten, že svaz by měl trenéry vychovávat. Aby si zvykli na systém, který po nich chtějí. Tenhle švédský model je přijatelnější pro veřejnosti i pro ten svaz. Nejsem moc zastáncem voleb, které jsou rozhodnuté předem. Měl by to být dlouhodobější proces, kdy ten trenér pracuje někde v klubu, potom třeba pro svaz. A ten o něm ví, co je schopen dělat, jaké skládá účty. Pak to je v pořádku. Zvolit ovšem trenéra na dvě sezony, říct, teď to povedeš, je hezké, jenže nikdo neví, jak on to povede. A za Říhou není jen krásná čára, ale škrábance, které by asi u trenéra reprezentace být neměly.“

Co může dát Říha reprezentaci oproti Jandačovi? Odpovídali hokejoví experti deníku Sport 720p 360p REKLAMA

Ale Václav Varaďa se zdál moc mladý, Filip Pešán prý chtěl vysokou smlouvu. Oba dělají v klubech, takže jejich volba tím byla vlastně vyloučena, že ano?

„To bylo jasné. Já jsem Pešána nepochopil, už když si o to řekl. Podepíše smlouvu v Liberci a nepočítá s tím. To samé Třinec. Kdybych platil trenérovi kdovíkolik měsíčně, tak taky budu trošku vzteklej, že mi chce odjíždět někam na nároďák. To taky není ideální.“

Někteří extraligoví trenéři by ale mohli dělat asistenty, mluví se o Jakubu Petrovi...

„Třeba Kuba Petr by se mi tam líbil. Jenže pokud je manažerem ve Vítkovicích, tak je těžké ho vyrvat z klubu, pro který dělá. Vidím tu trenéry, kteří dlouhodobě dělali mládežnické reprezentace, proč jim tu šanci nedat? Netvrdím, že by to měl dělat zrovna Miroslav Přerost. Ale například David Bruk, to je jeden z mnoha, kteří tím prošli. Svaz musí mít nějakou koncepci, kterou by vytvořil prezident s výkonným výborem. A mělo by se říct: Chceme trenéra, který umí tohle a tohle, má za sebou tohle a tohle. Takovou koncepci má i Robert Záruba, když najímá experty. Nevezme tam hokejistu z WSM ligy, musí tam být nějaké pozadí a k tomu něco, co ten člověk dokázal.“

Přijde vám, že tohle svaz podceňuje?

„Buď podceňuje, nebo se mu zdá, že je tak málo trenérů, že nejsou schopni to dělat. Pro mě ve chvíli, kdy tam je Říha, jsou otevřené dveře pro všechny trenéry. To, že působil několik sezon v KHL, pro mě není bernou mincí. Vezměte si, po jaké době to dostal Vladimír Vůjtek. Marek Sýkora to nedostal nikdy, dělal jen juniory. Teď je tam trenér, který toho svým způsobem dokázal míň, než ti, které jsem jmenoval.“

Eliáš o Říhovi: Medaile nezačneme vozit ze dne na den 720p 360p REKLAMA

Říha o nové roli: Satisfakce? Chci českému hokeji vrátit to, co mě naučil 720p 360p REKLAMA