Říčka si užil reprezentaci, už myslí na Spartu: Krupp je obrovská persona

Radost ze čtyř gólů máte, ne?

„Jasně, ty čtyři góly mi udělaly radost, potěšil by mě i jeden, z každého mám radost. Je to povzbuzení do další práce. Nevím, čím to je, jestli třeba kvalitní letní přípravou, ale i v klubu jsem se cítil dobře, docela se mi střelecky dařilo v přípravných zápasech, ani herně to nebylo úplně špatné. Podařilo se mi to ukázat i tady.“

Vystříleli jste si výhrou 10:3 ten slíbený večerní tatarák a jedno pivo?

„Snad to platí, doufám, že na tatarák jdeme.“ (usměje se)

V pátek vás čeká poslední trénink a pak se rozjedete zase do klubů. Jaký je dojem z celého reprezentačního kempu?

„Bylo toho hodně, všude kolem mě byli hodně mladí kluci a těšil jsem se sem. Říkal jsem si, že tréninky budou mít dobrou úroveň, což se potvrdilo. Měli jsme i posilovnu, dvakrát denně led. Snažil jsem si to tady užít, říkal jsem si, že mi to do sezony jedině pomůže.“

Navíc vás to vytáhne ze stereotypu, to taky nemusí být marná věc...

„Přesně tak jsem se to i bral. Vypadnete z klubu, nezapadnete do nějakých kolejí, ve Spartě jsme poslední dobou trénovali taky docela dost. Poslední týdny bylo i dost zápasů, těšil jsem se sem, že poznám zase nové kluky... Byl to super týden. Ale zase se těším i zpátky, extraliga se blíží.“

Už teď zase myslíte, jak přenést svoji střeleckou formu do Sparty?

„Doufám, že jsem výkony nenačasoval nějak špatně, snad to vydrží. Zatím se cítím fakt skvěle, kéž by to takhle pokračovalo. Hlavní je, aby vydrželo zdraví, ve Spartě máme nějakou marodku, poměrně dost kluků má problémy, snad se nám to už začne vyhýbat a dobře rozjedeme ligu.“

Ze sparťanského tábora jsou slyšet nadšené reakce na trenéra Uwe Kruppa. Jak působí na vás?

„Nechci nic zakřiknout, ale zatím ze všeho mám výborný pocit. Co se týká tréninků, komunikace... On je obrovská osobnost, cítíte, jaká je persona. Jdeme za ním. Věřím, že on je ten člověk, se kterým můžeme udělat úspěch.“

Je nějaká vlastnost, která ho vystihuje?

„Je hodně pozitivní, snaží se poznat lidi i mimo hokej, zajímá ho hráč i jako člověk a hodně s námi mluví. Jsem nadšený z toho, jak to na Spartě funguje.“

Hodně vás žere minulá sezona, kdy od špičky tabulky byla Sparta daleko?

„Jsem typ, který chce vyhrávat. Ten minulý ročník jsem hodně špatně kousal, prohrávali jsme, štvalo mě to.“