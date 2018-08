Reprezentační zábavná příprava: Čechy porazily Moravu, hrálo se o tatarák

Duel, který byl součástí tréninku, sice neměl oficiální či exhibiční charakter, přesto přilákal do hlediště Meo Arény zhruba 800 diváků. A ti se bavili utkáním, které navíc ozvláštnily některé nestandardní situace. Poslední čtyři minuty první třetiny se hrálo tři na tři, druhé dějství načaly série pěti nájezdů na obou stranách a třetí třetina byla přerušena, aby se oba soupeři mohli poměřit ve štafetě na rychlost bruslení.

Vše se započítávalo do konečného výsledku. Za fauly se navíc místo vyloučení jezdila trestná střílení. Slavit mohl nakonec asistent trenéra Robert Reichel, jehož bílý výběr zvítězil nad "domácím" červeným mužstvem právě i díky tomu, že lépe zvládl jak zápas samotný, tak samostatné nájezdy (2:1), ale i bodem (gólem) ohodnocenou štafetu.

"Je to nezvyk mít vše takhle během zápasu, ale myslím, že to bylo dobré a bylo tam úplně všechno: zápas tři na tři, nájezdy i ta rychlost. Myslím, že i pro fanoušky to bylo fajn. A přišlo jich fakt dost. Nečekal jsem to, ale chodili už i na tréninky, což bylo moc fajn," ocenil obránce poražených Marek Hrbas.

"Pro nás byl zápas rozhodně vrcholem soustředění. A myslím, že to tak pojali i hráči. Bylo vidět, že někteří prostě ještě nejsou na takové úrovni, ať už kondičně, nebo psychicky, nebo jsou na to ještě hodně mladí. Něco u toho mého červeného týmu chybělo, ale to jsme právě potřebovali vidět, aby se nám hráči po těch trénincích ukázali i v zápase," řekl Říha.

Velmi dobře si stihl ze střídačky poražených všímat i výkonů hráčů "soupeře", jež měl ve svém středu o něco zkušenější hokejisty, mezi tyčemi navíc předvedli velmi dobré výkony Petr Mrázek a po něm Roman Will. "Viděl jsem šikovnost i jak to zvládli takticky. Jejich střídačka i žila o něco více. Proto i ten výsledek je takový. A nám to ukázalo opravdu dost věcí," pochvaloval si Říha, nástupce Josefa Jandače.

Trenérský bouřlivák bral vysokou porážku ve svém rodném městě s nadhledem. "Něco nám k tomu řekl, na konci už pak moc nemluvil... Ale trenér působil klidně po celý kemp. Něco nám pak řekl trochu v kabině, ale jinak v pohodě," přiblížil Hrbas.

"I když to nebyl úplně klasický zápas a dva góly jsem dal z nájezdu, což se normálně v zápase tak neděje, tak jsem samozřejmě rád, že se mi tady podařilo ukázat. Ty čtyři góly mi udělaly radost. Potěšil by mě i jeden, protože mám radost z každého. Je to každopádně povzbuzení do další práce," řekl Říčka. "Doufám, že platí ta odměna pro vítěze, a teď jdeme na ten tatarák," dodal s úsměvem.

Do utkání nezasáhl útočník Martin Nečas z Caroliny, který měl zvýšenou teplotu, od středy netrénoval a soustředění pro něho předčasně skončilo.

Kemp, jenž začal nedělním srazem a pondělním tréninkem, zakončí v pátek poslední tréninková jednotka. "Bylo to super, osobně jsem se sem moc těšil. Nebylo to nic hrozného. Na to, kolik těch tréninků celkem bylo, nešlo o nic přehnaně náročného. Lépe jsme se poznali mezi sebou i s novým koučem. Super, líbilo se mi to," pochvaloval si Hrbas.

Čechy - Morava 10:3

Branky: Říčka 4, Marosz 2, Pyrochta, Ordoš, Košťálek - O. Kovařčík, Werbik, Jenyš.