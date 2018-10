Říha po první nominaci: Starší jsou pořád u nás nejlepší, to je pro mě málo

Jak se tvořila vaše první nominace?

„Nejdřív jsme si udělali okruh sledování hráčů – extraligu a Evropu. Zámoří sledujeme taky, ale to nás čeká až před mistrovstvím světa, máme čas. Zjistili jsme, že nám v extralize trošku chybí taková ta dominance, vyrovnanost výkonů u hráčů i mužstev. Liga se pomalu rozjíždí, takže moc kvalitních zápasů ze začátku nebylo, ale teď už se to zlepšuje. I hráči, u kterých jsme to předpokládali, začínají dominovat. První nominace je o tom, jakou mají hráči výkonnost, jak se chovají ve svých klubech. Skoro všichni, které jsme vybrali, hrají v klubech v prvních pětkách, hrají druhou nejlepší soutěž na světě. I švýcarská liga, kam jsme sáhli, má určitou úroveň, samozřejmě i švédská a finská. Takže to postavíme na těchto hráčích a uvidíme, jakou konkurenci vytvoří hráčům z extraligy.“

Jak přistupujete k tomu, že se extraliga podle vašich slov rozjíždí pomalu?

(usměje se) „Bavím se s trenéry. Třeba jak se Rusové vrátili k tvrdé práci. Taky měli období, kdy si mysleli, že to budou hrát jenom s osobnostmi, jenom s nejlepšími hokejisty. Pak se vrátili trochu v historii, k tvrdé práci, kdy vlastně měli jedno mužstvo – CSKA Moskva. Teď mají dvě mužstva (CSKA a Petrohrad), odkud si sestavují celý tým. Kromě výjimek, jako je Kazaň nebo Ufa. To si myslím, že nám chybí, na to bychom se měli trochu dívat, aby se mužstvo zvedalo a hráči byli více konkurenceschopní oproti světu, který nám trošku utíká. Abychom svět co nejdřív dohnali.“

Budete i na tohle apelovat, mluvit o tom s dalšími trenéry?

„Samozřejmě bych chtěl. I na trenérských radách tak vystupuju. V klubech máme 80 procent trenérů z Českého svazu ledního hokeje. Náš první úkol jako trenérů je, abychom tvrdě pracovali, abychom hráče vychovali daleko tvrději v pracovitosti. Nejenom, že se hráč dostane na svou úroveň, dostane se do extraligy i k pozvánce do národního mužstva, do nějakého kempu. To ještě nezajišťuje, že bude hráčem národního mužstva. Je potřeba vytvářet konkurenci starším hráčům. Nechci z nich nikoho urazit, ale pořád jsou u nás nejlepší v bodování. To je pro mě málo. Chtěl bych, abychom měli daleko širší rozhled a byla větší pracovitost. Jenom díky naší české chytrosti a pracovitosti jsme dělali medaile a předváděli hokej.“

Jak širokým okruhem hráčů se chcete obklopit?

„Kromě Ameriky a Kanady chceme mít takových 40-45 hráčů. Tvrdím, že nemá cenu dělat 100 hráčů pro nominaci na každý turnaj. Zase se vrátím do historie, kdy jsme měli jedno mužstvo, které spolu žilo celý rok, trénovalo spolu celý rok a objezdilo všechny turnaje. Byla to parta, která potom vítězila. Dneska se to trošku rozmělnilo, hráči se pomalu ani neznají, když se setkají na srazu. A za dva dny nedáte dohromady žádnou partu, takže proto jsme chtěli udělat takový okruh. Když někdo v extralize vyskočí trošku výš, tak má samozřejmě šanci se tam dostat.“

V nominaci není příliš mladých hráčů. Znamená to, že jich není tolik?

„Mladé hráče máme skoro všechny v Americe. Co se týče dvacítky, tam jsou čtyři hráči, další tři máme v hledáčku v extralize. Já ale tvrdím, že věk nerozhoduje, rozhoduje výkon a práce.“

Říha nominoval na Karjalu: Nikdo neodmítl, lebedil si kouč 720p 360p REKLAMA

Říkal jste, že máte vytipované asi čtyři lídry. Kteří to jsou?

„To si necháme pro sebe.“

Co Roman Červenka?

„To je jeden z nich.“ (usměje se)

A druhý je Jiří Novotný…

„Ten je první, je jako první pozvaný. Je spousta hráčů, kteří si drží svoji výkonnost a měli by být lídry mužstva. Postupně je budeme zkoušet, a kdo to vydrží, kdo to na sebe vezme, stane se tím, okolo kterého se bude všechno stavět a točit.“

Bude Novotný kapitánem?

„Nějak s tím takhle počítáme, ale budeme chtít, aby se k tomu vyjádřilo mužstvo.“

Fanoušky možná překvapí, že v nominaci chybí Marek Kvapil a Michal Bulíř. Počítáte s nimi do dalších turnajů?

„Michal Bulíř samozřejmě v nominaci byl, ale odešel do Magnitogorsku, takže jsme mu nechali prostor, aby se trošku adaptoval. Odletěl tam před 14 dny. A vytáhnout ho zase zpátky? V širší nominaci je a uvidíme, co nám předvede právě v Magnitogorsku. Marek Kvapil je další hráč, kterého sledujeme a budeme sledovat. Také je v širší nominaci, kde je těch hráčů víc, třeba Vondrka. Teď jsme se domluvili i s Ondrou Němcem, který podle mě do reprezentace patří, protože v extralize je pořád stěžejním obráncem. Pár zápasů teď ale nehrál, takže máme takovou dohodu, že na první turnaj nepojede a vyzkoušíme ho na dalším. Vidím hlavně pozitivum v tom, že všichni hráči mají chuť, že nám nikdo neodřekl. Mluvili jsme se všemi a žádná pozvánka nám nepřišla zpátky.“

Sledujete v zámoří výkony například Martina Nečase nebo Jana Kováře?

„O zámoří jsem mluvil jenom zkraje a nechci to rozebírat, protože to nás teprve čeká. Máme tam dost hráčů v hlavních týmech, hlavně i mladých hráčů, kteří pracují mezi farmou a hlavním týmem. U těch jsem rád, že se tam dostali. Myslím, že jich tam je až 19, bodují, což je pro nás naprosto úžasný, že ještě můžeme postavit další mužstvo z těhle mladších hráčů. Bohužel nám jich zbylo málo v extralize, což jsem chtěl také říct. Máme v nominaci pár hráčů, ale dali jsme přednost dvacítce před mistrovstvím světa.“

Jak se těšíte na debut na lavičce?

„Těším se nesmírně, protože ta část, kde jsme najezdili spoustu kilometrů a sledovali spoustu zápasů, je už trošku unavující. Praxe je daleko lepší.“

Takže si půjdete na led odpočinout?

(usměje se) „Chceme si to užít a odpočinout si.“