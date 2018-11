Zámorský: Chyběly gólíky. V národním týmu se trefil přesně po čtyřech letech

Video k článku 720p 360p REKLAMA Říha po svém debutu: Švédové byli lepší jen v koncovce VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak moc prohra mrzí?

„Mrzí to hodně, protože kulisa byla fantastická. Chtěli jsme zápas vyhrát, dali jsme do toho všechno, bojovali jsme do konce, ale bohužel chyběly gólíky a vyhrál soupeř.“

Co kromě toho, že jste nedali góly, mohlo pomoct k lepšímu výsledku?

„Tlak do brány by asi měl být ještě větší, než byl, házet tam všechno. Dneska každá střela, ať už taháčkem nebo jinak, se může dorazit nebo nějak tečovat. Tohle tam ještě můžeme víc házet.“

Jak jste viděl situaci u vašeho gólu?

„Ve středním pásmu se to trošku otevřelo, posunuli jsme si to a najel jsem si do strany. Jak nás trenér nabádá, že chce chodit agresivně do brány, tak jsem pokračoval do brány a nějak se to tam se štěstím došťouchalo.“

O přihrávku jste si žádal hodně aktivně hokejkou o led.

„Chtěl jsem to na tečku. Při tréninku tam chodíme agresivně do brány, takže je to jedna z variant, kterou hráváme.“

Pro vás to byl reprezentační gól přesně na den po čtyřech letech, navíc znovu proti Švédům. Napadlo vás to?

„Vůbec, teď mi to říkáte poprvé. Doufám, že další bude dřív jak za čtyři roky.“

Oba góly dali obránci. Měli jste pokyny hodně podporovat útok?

„Pokyny byly hodně bruslit, nebylo to vůbec svázané taktikou. Že by beci nemohli dopředu, to vůbec ne. Nějak si to pohlídat, zase nebláznit, ale určitě podpořit útok. Když je trochu volnosti, tak se pak hraje líp.“

Ke konci ještě byly šance na vyrovnání, Švédové to ale dobře zamkli. Šlo tam něco udělat?

„Bohužel, oni to tam stáhli do bloku kolem brány. Bylo těžké už to tam dostat. Ještě máme na čem pracovat.“

Jak jste vnímal na střídačce trenéra Říhu? Ke konci zápasu bylo vidět, že přidává na hlase, žije zápasem.

„Super. Dával pokyny, koučoval to.“

Vyhovuje vám styl založený na vyburcování hráčů?

„Jo, určitě to pomůže. Trenér vycítí, kdy co říct, zatím za mě super.“

Jak jste vnímal atmosféru?

„Byla výborná, paráda. Diváci byli fantastičtí, takže skvěle.“

Co jste říkal na nové dresy poprvé v akci?

„Bylo to tak rychlé, že jsem ani neměl čas to vnímat. Důležitý je ale výkon, snažili jsme se bojovat celých 60 minut. Tohle ať už posoudí fanoušci, jestli mají radši tyhle, nebo ty staré.“

