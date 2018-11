Říha zažil (ne)povedenou premiéru: Jsem spokojený. Kluci zapojili srdíčko

Video k článku 720p 360p REKLAMA Říha po svém debutu: Švédové byli lepší jen v koncovce VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak hodnotíte váš první zápas na reprezentační střídačce?

„Já jsem spokojený, protože jsme od první třetiny plnili všechno, co jsme si řekli. Předvedli jsme náročný hokej, vydrželi jsme bruslit. Ve třetí třetině jsme byli dokonce lepší. Škoda jen těch několika chyb, které nás potrestaly. Nicméně pokud budeme nadále pracovat stejně jako proti Švédům, věřím, že se nám to vrátí. Musí se nám to vrátit. Klukům děkuji. Za ten boj by si výhru zasloužili.“

V podstatě rozhodly dva brejky severského soupeře. Váš tým měl takových šancí opravdu málo…

„Měli jsme jeden brejk. My jsme tohle v taktice ale ještě nedělali. Spíš jsme nechtěli dopustit, aby na nás nešly brejky. Bohužel po taktických chybách jsme to Švédům dovolili.“

Na utkání v Tipsport areně vládla skvělá atmosféra. Mrzí vás, že jste fanouškům nakonec nedopřáli vítězství?

„Myslím si, že tohle nemůže mrzet nikoho. Lidi viděli, že kluci dřeli a hráli naplno. Vedle technických věcích ale zapojili i srdíčko a to až do konce utkání. Nemůžeme říct, že vyhrál lepší.“ (usmívá se)

Řekl byste tedy, že divácká kulisa zápasu se Švédskem splnila vaše očekávání?

„Já jsem mile překvapen a děkuji divákům, že i přes prohru jsme takhle krásně oslavili 110. výročí českého hokeje. Já doufám, že nám budou nadále pomáhat a věřit nám, protože kluci budou ještě lepší.“

Jaké máte nyní pocity po té dlouho očekávané reprezentační premiéře?

„Trošku jsem byl v obavách, když jsem viděl Švédy na tréninku a na rozbruslení. Obával jsem se, že jsme se setkali pozdě a taktiku s náročným způsobem hokeje jsme klukům naložili moc. Musím však říct, že při zápase to ze mě spadlo a byl jsem spokojený.“ (usmívá se)

Předpokládám ale, že jste si debut užíval, viďte?

„Samozřejmě. Chtěl jsem, aby ti kluci vyhráli, proto jsme byli pořád tak napnutí a drželi kluky ve stejném tónu. Myslím si, že to nyní pochopili, a že se již budou držet sami. Pro mě ten první zápas byl spíš takový emotivní. Vzpomněl jsem si na všechno, co stálo před tím, než jsem se k reprezentaci dostal. Byly v tom emoce, ale po zápase jsem byl spokojený.“

Lidé vám i přes prohru ve stoje tleskali. To vaše pocity určitě ještě umocnilo, že?

„To je jasný. Vždyť my jim tleskáme taky. Pokud budeme takhle všichni držet spolu, tak věřím, že se úspěšné časy mohou vrátit. Můžeme kritizovat něco, nebo někoho, ale pořád je to hokej. Švédsko je hokejová velmoc, která může postavit až sedm mužstev na nejvyšší úrovni. No a my jsme s nimi takhle uhráli zápas, během něhož jsme v určitých chvílích byli i lepší.“

Diváci tedy zřejmě odcházeli spokojení…

„Pro nás je to další motivace. Nesmíme usnout jenom na tom. Kluci tomu věří. Musíme jít dál a ještě víc pracovat. Musíme ještě víc nutit hráče z extraligy, aby přidali. (směje se) Navíc máme možnost vytáhnout další hráče z Evropy. Tým budeme postupně tvořit. Pro nás je však nejdůležitější finále sezony, tedy květnové mistrovství světa.“

