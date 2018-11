Ruská hrozba jménem Kaprizov jde na Česko. Touží po něm Minnesota

Bylo to velké téma, když Kaprizov v jednom starším rozhovoru ukázal, že si před nějakou NHL nesedne na zadek. „Minnesota o mě moc nestála, vždyť si mě vybrala v draftu až někdy později. V 5. kole, ne? Myslím, že hned potom na mě zapomněli. Až když se dařilo v národním týmu, ozvali se mému agentovi,“ prohlásil útočník CSKA Moskva. Odchod do Ameriky tak vlastně vůbec neřešil a v klubu prodloužil smlouvu až do konce sezony 2020.

Od draftu se stal nejlepším útočníkem MS do 20 let, vyhrál s Ruskem olympiádu, kde byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. Minnesota si uvědomila, že dělala chybu, když s rodákem z Novokuzněcku nekomunikovala. Proto změnila taktiku. Nový generální manažer Paul Fenton za ním vyrazil před Karjala Cupem do Ruska.

Letět chtěl i majitel Craig Leipold, který ale má po dvou operacích kyčle zdravotní problémy, takže zůstal doma. Nechal mu aspoň na personálním oddělení sestavit vzkaz, který hokejistovi předal Fenton. „Dopis jsme napsali v azbuce, při večeři mu ho Paul dal, on si dopis četl a usmíval se,“ řekl pro The Athletic Leipold.

Co v psaní stálo? Majitel se omlouval, že nemůže přijet. Současně psal, jak se hokejový stát těší na to, až uvidí, co Kaprizov umí. Minnesota se nemůže dočkat, až to předvede v Minnesotě. Tohle byla velká změna, Fentonův předchůdce Chuck Fletcher s ruskou hvězdičkou nekomunikoval. Leipold si uvědomuje, jaká to byla chyba: „Chceme, aby Kirill cítil, že ho tady opravdu chceme. Moc se těšíme, až začne žít v St. Paul.“

Taky proto se otázky ruských novinářů točily při turnaji ve Finsku k tomu, co si Kaprizov se zástupcem Minnesoty vykládal. „Jen jsme si povídali. Copak si nemůžu s někým jen mluvit? Faktem ale je, že do roku 2020 nikam nepůjdu. Mám smlouvu a s tím se nedá nic dělat,“ odpověděl. Ale i u něj cítíte změnu, už žádné jedovaté šípy, že zámořský klub neví, kdo Rus je.

„Kiril je velmi dobrý hokejista, jeden z nejlepších hráčů v KHL. Pro mě je čest, když můžu být vedle něj,“ vypálil Michail Grigorenko, který se před minulou sezonou vrátil do Ruska po šesti letech za mořem. Hrají spolu v CSKA i ve stejném útoku v reprezentaci. V neděli se vrhnou do zápasu s českou defenzivu. Bude u toho i Fenton, který si naplánoval pobyt v Helsinkách až do konce víkendu. Chce vidět svůj poklad naživo, aby o něm mohl referovat doma v Minnesotě.