Říha k Červenkově nemoci: Chci být optimistou. Pořád je pro mě tahoun

Červenkovi přišli ve Švýcarsku na závažné onemocnění před více než dvěma týdny a opoře curyšských Lvů okamžitě nasadili léčbu. Ta potrvá ještě deset týdnů. Minimálně.

„Jak už jsem říkal na první nominační tiskové konferenci před Karjalou, s Romanem do reprezentace počítáme, akorát jsme se dohodli, že úvodní turnaj vynechá a pojede až na další. Trochu nás ta informace o zdravotních problémech zaskočila. Důležité ovšem je, aby Romanovi všechno dobře dopadlo a vrátil se zpátky k hokeji ve zdraví. Potom se budeme bavit, co dál. Chci být optimistou, že bude v naprostém pořádku, už jen kvůli němu,“ reagoval Říha pro Sport.

Dvaatřicetiletý Červenka je stabilním reprezentantem, na kontě má už 157 startů a nemíní končit, přestože pro řadu fanoušků je hodně živým tématem pro diskuzi. Pro Říhu nikoli, hráče švýcarské ligy, kterého dlouho potkával v KHL, považuje za jasnou volbu.

„Pro nás je důležité, že Roman chce hrát za národní tým, že přijede kamkoli a že se chce poprat o místo. On je jednoznačně hráč do národního mužstva, v reprezentačním dresu vždy odvedl dobrou práci, ač byl třeba za poslední mistrovství kritizován za to, že nebyl tahounem. V mých očích ale tahounem byl. Byť se mu nedařilo střelecky, vytvářel spoluhráčům řadu gólových možností. Roman hokej zkrátka umí, je to v něm,“ pokračoval Říha.

Tomu pro listopadovou Karjalu nevyšla sázka na osobnost Jiřího Novotného, který se omluvil kvůli zranění. Nyní padá i vize s Červenkou. „Teď je na nás na trenérech, abychom pro nejbližší akci našli jiného hráče, jenž bude splňovat kritéria, která Roman splnit dokázal,“ uzavřel Říha.