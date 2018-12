Reprezentace v nových fárech. Říha a Nedvěd převzali auta od Škody

Český hokej si nedávno připomněl 110 let od svého vzniku, Škoda Auto je na scéně již 123 let. A patří k dlouhodobým partnerům české hokejové reprezentace i nejvyšší soutěže. „U podpory ledního hokeje, ale i dalších sportů určitě zůstáváme a do budoucna chceme naše partnerství ještě posilovat,“ uvedl vedoucí marketingu Škoda Auto ČR Petr Janeba.

Vzájemná spolupráce se neodráží pouze v logu na dresech nebo na ledové ploše. Od začátku sezony využívají zástupci Českého hokeje 8 aut značky Škoda, v pátek v Zákaznickém centru Škoda Auto v Mladé Boleslavi převzali dalších 14 vozů. Byli mezi nimi i trenér národního mužstva Miloš Říha a generální manažer Petr Nedvěd.

„Spoustu času trávím na cestách mezi extraligovými městy a jsem proto rád, že partnerský Škoda Superb všechny nároky na pohodlí, bezpečnost, jízdní vlastnosti i moderní výbavu bezezbytku naplňuje,“ pochvaloval si Říha, který obdržel kromě nového vozu od zástupců společnosti Škoda Auto také dort k čerstvým šedesátinám.

Návštěvy utkání, kontakt s kandidáty reprezentačního dresu a sledování jejich výkonnosti patří k základním povinnostem trenéra. „Manažeři a trenéři najezdí ročně desítky tisíc kilometrů,“ řekl prezident Českého hokeje Tomáš Král. „Je proto důležité, že mohou používat komfortní, bezpečné a spolehlivé vozy značky Škoda Auto, která patří k nejvýznamnějším partnerům nejen českého, ale i mezinárodního hokeje,“ dodal.

„Velmi si vážíme toho, že Škoda Auto nejen pokračuje ve spolupráci s Tipsport extraligou a hokejovou reprezentací, ale rozhodla se dlouholeté partnerství ještě upevnit,“ doplnila Jana Obermajerová, generální ředitelka BPA sport marketing, výhradního marketingového partnera Českého hokeje.