MS i olympiáda na užším kluzišti! Fasel chce vyšší úroveň, zvažuje změny | iSport.cz

Mezinárodní hokejová federace IIHF zvažuje, že se všechny mezinárodní zápasy budou podle vzoru NHL hrát na užším kluzišti. Na mistrovství světa hráčů do 20 let v Kanadě to řekl předseda IIHF René Fasel, podle nějž menší rozměry ledu vnesou do zápasů mnohem více vzruchu. Změna připadá v úvahu od roku 2022, kdy se bude hrát olympijský turnaj v Pekingu a světový šampionát mužů ve Finsku.