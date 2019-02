Bývalý Voráčkův kouč pomáhá Švédům. Je to světový hráč, vzpomínal | iSport.cz

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Hala Hovet, Stockholm (Švédsko)

V prázdné hale Hovet si zabral místo v horní části tribun, aby měl dobrý přehled. „Jsem tady z vlastní iniciativy. Je to super příležitost si vyměnit zkušenosti, názory. Podívat se, jak funguje reprezentace, což je zas trochu něco jiného než ligový klub. Musím říct, že Švédové mají opravdu vynikající trenérský štáb. Moc se mi tady líbí,“ vykládal trenér, který vedl Flyers od sezony 2015/16.

Ovšem v průběhu prosince přišel po mizerných výkonech vyhazov. Kritika se na něj snášela už delší dobu. Nechtěl ale zůstat nečinný, u hokeje touží zůstat. I proto se dohodl s Rikardem Grönborgem, švédským koučem, na tom, že se přijede podívat, jak funguje zdejší hokejová továrna na úspěchy… Právě tahle severská země ovládla dva poslední světové šampionáty.

Dave Hakstol, bývalý kouč Voracka a spol. ve Philadelphii v NHL, v bundě švédské repre sleduje trénink Tre Kronor... Je ve Stockholmu na skok jako konzultant... pic.twitter.com/EIJxybQE8q — Zdenek Janda (@zdenek_janda) February 7, 2019

Už stačil Hakstol zjistit, čím to je?

„Mají výborné hráče, výborné trenéry. Celkově je tady super hokejové prostředí,“ vystřihl 50letý Hakstol tradiční frázi.

„Byli jsme spolu v kontaktu, když jsem nedávno byl v Americe. Takže jsme se na téhle stáži dohodli. Je to pro nás domácí turnaj, jsme tady několik dní. Proto je tady. Myslím si, že vzájemná spolupráce může pomoct všem,“ reagoval ve švédských médiích kouč Rikard Grönborg.

Ten si vybudoval po světě velké renomé. Není vyloučené, že by ho mohl zlanařit i nějaký klub z NHL. Není tady i právě proto Hakstol? Aby ho někam v zámoří dohodil?

Kompletní trenérské trio @narodnitym sleduje trénink švédského týmu před dnešním zápasem (od 19 hodin) pic.twitter.com/hu3ioX2KoC — Zdenek Janda (@zdenek_janda) February 7, 2019

„Ne, ne. Kvůli tomu tady nejsem. Přiletěl jsem, abych trávil kolem reprezentace nějaký čas a nasbíral nové zkušenosti,“ vykládal kanadský trenér cestou do švédské kabiny.

Stihl ještě přiznat, že se mu po NHL stýská. „Chybí mi. Už se těším na další příležitost. Jsem rád, že i teď můžu být kolem hokeje. Čerpat nové zkušenosti,“ dodal kouč, pod jehož vedením se Flyers dostali maximálně do prvního kola Stanley Cupu.

Byl jedním z těch, kteří na bídu posledních let doplatili. I společně s Ronem Hextallem, generálním manažerem. Také on se musel pakovat. A vida, Flyers zázračně ožili, v NHL kupí výhry, a i když se zdálo, že postup do play off už bude jenom sci-fi představa, nakonec to může být ještě reálný scénář.

Pro iSport Hakstol krátce stihl zavzpomínat i na Jakuba Voráčka, českou hvězdou Philadelphie. „Moc dobře se mi s ním spolupracovalo. Je to velmi dobrý hráč světové úrovně. Je schopný sám rozhodnout jakýkoliv zápas,“ řekl o Voráčkovi.

Pak už zaplul do švédské kabiny. Aby si s Grönborgem vyměnili další zkušenosti.