Zohornové v akci: Radim nedal trestné střílení, pak Švédy donutili chybovat | iSport.cz

Dětský sen, který přepisoval historii, se splnil. Hokejový klan bratrů Zohornů poprvé společně nastoupil do svého prvního zápasu v dresu národního týmu. A byl to vítězný debut! Češi se sourozenci v sestavě porazili tradičního rivala ze Švédska 5:2. Mimořádnou událost, kdy se v české reprezentaci poprvé objevili tři bratři, trochu přebil hattrickem navrátilec Jan Kovář, ale historie tuzemského hokeje a především hráči na tento okamžik rozhodně nikdy nezapomenou. „Je to neskutečný zážitek, ještě to vstřebávám. Když jsme šli všichni tři na buly, tak to byly strašné emoce," líčil po utkání nejmladší Radim.

Rozdělení ve třetí třetině

Radim Zohorna smutní po nevydařeném trestném střílení • Foto Michal Beránek / Sport

Bratři Zohornové spolu strávili dost času při své premiéře, trenér Říha se však ve třetí třetině rozhodl při dlouhé pětiminutové přesilovce, že vedle Tomáše a Hynka Zohornovi postaví extraligového lídra bodování Marka Kvapila. Klan Zohornů proti Švédsku sice nebodoval, dlouho očekávaný sen tří bratrů se však stal skutečností.

„Je to neskutečný zážitek, ještě to vstřebávám. Když jsme šli všichni tři na buly, tak to byly strašné emoce. Fakt nepopsatelné. Byl to náš sen a konečně se nám splnil. Doufám, že je to jen začátek. Je to o to krásnější, že jsme vyhráli. Měli jsme i šance, a kdyby dala naše lajna ještě gól, tak by to korunoval. Ale jestli nám bude trenér věřit a dá nás znovu do lajny, věřím, že to prolomíme," líčil po utkání Radim Zohorna, nejmladší z klanu.