Snový návrat Kováře do reprezentace: Hattrick? To si ani nepředstavíte | iSport.cz

Nechrlil žádná silná slova. I poté, co Jan Kovář skolil v prvním utkání Švédských her aktuálně nejlepší tým světa, působil skromně. Chválil hlavně spoluhráče.

Takhle jste si představoval svůj první zápas po návratu do reprezentace?

„To si člověk takhle ani nepředstavuje. (usměje se) Měl jsem štěstí, dával jsem dva góly prakticky do prázdné. Kluci mi to krásně dávali. A když dáte dvě branky, člověk si víc věří na hokejce. Trefil jsem to. A jsem za to rád.“

Jistě jste si uvědomoval velká očekávání. Lidé přesně tohle od vás čekali. Nebo ne?

„Jsem rád, že to takhle dopadlo. Ale máme další zápas, musíme se připravit na Finy.“

Je v reprezentaci nějaká prémie za hattrick?

„Ne, určitě ne! To tady hlavně ani nenadhazujte.“ (směje se)

Co rozhodlo o výhře nad silnými Švédy?

„Podle mě bylo dobře, že jsme dali dva první góly z přesilovek, i když jsme měli trochu problémy se při nich dostat do třetiny. Švédy jsme pak dostali trochu pod tlak. Vím, že v sezoně přesilovky týmu moc nešly. Takže je dobře, že jsme to proměnili.“

A i díky nim jste zaznamenal první hattrick v seniorské reprezentaci.

„Ano, je to tak. Ve dvacítkách předtím jeden byl. Jinak ne. Moc jich nedávám, takže si to pamatuju.“

Při prvním gólu vám puk nejdříve utekl…

„Vůbec jsem ho neviděl. Věděl jsem, že mi to tam Holas (Holík) dává, takže jsem se spíše snažil jenom máchnout. Trefilo mě to do nohy, naštěstí se to odrazilo dobře. Puk zůstal stát před prázdnou bránou, takže už to bylo pak lehké.“

Jak vás taková výhra nad Švédy, navíc u nich doma, povzbudí do dalšího průběhu turnaje?

„Vždycky je dobře, když se vyhraje na úvod. Bude lepší atmosféra. Pojedeme si za vítězstvím.“

Ukázalo, že jste si přenesl velkou pohodu z extraligy?

„Nevím. Myslím si, že to pro nás byl i hodně šťastný zápas. V přesilovkách jsme měli problémy, ale dali jsme při nich góly. Takže je na čem pracovat. Musíme jít s pokorou do dalšího zápasu.“

Kouč Miloš Říha říkal, že zkušení hráči, jako jste vy, dodali týmu jistotu. Souhlasíte?

„Na minulých akcích jsem nebyl, moc nevím, jak to vypadalo. Teď jsme to zvládli. Ale už musíme koukat na další utkání.“

Jak vypadala spolupráce s klubovým spoluhráčem Milanem Gulašem?

„Jo, je to dobré, když máte parťáka, s kterým si rozumíte. Víte, jak najíždí. Nemusíme si nic ani říkat, jde to automaticky. Takže to je skvělé.“

Jak k vám zapadl Jiří Sekáč?

„Myslím, že dobře. Je fajn, že dal potom i gól. Říkal, že se mu trošku ulevilo, takže jsem za něj rád.“

A co říkáte na bratry Zohornovy? Jak si prožili historický moment?

„Je to bezvadné. Mám to štěstí, že jsem taky si mohl zahrát s bráchou. Vím, jaký je to pocit. Když se jim povede takhle ve třech, musí to být úžasné. Pro ně jenom dobře.“