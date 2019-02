Říha chválil střelce i Kvapila: V lize jsem ho takhle hrát neviděl | iSport.cz

Jak byste vítěznou partii zhodnotil?

„Myslím, že jsme od začátku byli o trošku lepší, malinko nás zarazil jejich první gól. Ale co jsme od Švédů předpokládali, na to naši hráči zareagovali velmi dobře. Před druhou třetinou jsme dali pokyny, jak vytáhnout střední pásmo. Předtím jsme se tam horko těžko dostávali, potom se nám to dařilo dlouhými přihrávkami. Rozhodly přesilovky. A naši zkušení hráči, myslím, že to bylo jasně vidět. Všechny musím pochválit.“

Hlavně Jana Kováře, střelce hattricku?

„To není jenom jeho zásluha. Sekáč tam dělá skvělou práci, to samé Gulaš. Je vidět, že když je jeden obsazený, druhý se uvolňuje. To bylo nesmírně důležité. Mužstvu dají disciplínu. Když trenér něco řekne, a oni to plní, tak to musí hrát celý tým.“

Byl to zápas, na který jste čekal?

„My už jsme se Švédy odehráli oba předchozí zápasy výborně, akorát jsme nedávali góly. Bohužel, střelce jsme neměli. A teď ano.“

Prosadil se i Marek Kvapil, nejproduktivnější hráč extraligy.

„Hrál také výborný zápas. V lize jsem ho takhle neviděl hrát. S tím jeho bruslením, bojovností a chytrostí, když nás soupeř dostal pod tlak, dokázal hru uklidnit. Vzal si puk a dal ho tam, kam patří. To je pro mladé hráče hrozně důležité.“

Co říkáte na bratry Zohornovy, kteří si odbyli společnou premiéru?

„Nejmladší (Radim) v první třetině trošku přepálil tempo. Bylo vidět, že už těch sil tolik potom nebylo. Ale ti dva starší ve hře a v oslabeních splnili, co jsme potřebovali.“

Před nájezdem, který nakonec jel Radim Zohorna, se zdálo, že jste tam raději chtěl poslat Milana Gulaše. Nebo ne?

„Radim Zohorna si myslel, že nemůžeme vystřídat dalšího hráče. My už pak neměli čas, abychom ho odvolali. Ale penaltu si vybojoval dvěma šancemi, tak jsme ho nechali. Nebo tedy, on se tam nechal sám“ (usměje se)

Porazit mistry světa? To nám pomůže

Porazit mistry světa u nich doma, to na sebevědomí pomůže, že?

„Já si myslím, že hodně. I v kabině to je vidět. Hlavně to nesmíme znevážit. Nesmíme si myslet, že už je to všechno. Naopak! Je třeba se připravit na Finy, myslím si, že v některých fázích musíme podat ještě lepší výkon.“

Obrana ale hrála výborně, souhlasíte?

„Jasně, kluci to plnili do detailu. Když první hráč rozhodl, že půjdeme napadat, tak jsme šli a v rotacích jsme napadali velmi dobře. Švédové si s tím nevěděli rady. Beci to podporovali, nebyla tam díra. To, co se stávalo předtím. Že beci najednou utečou a útočníci propadají. Kompaktnost pětky tam jednoznačně byla. Hlídali jsme si hlavně střední pásmo a modrou čáru, takže oni museli jenom nastřelovat. V první třetině tam byly trošku problémy s krátkou přihrávkou."

Jak to vypadá se zraněným útočníkem Tomášem Filippim, který poté, co ho sestřelil jeden ze soupeřů, nedohrál?

„Není problém s hlavou, ale s ramenem. Bohužel. Půjde na rentgen a tam se to asi potvrdí.“

A jak hodnotíte výkon gólmana Šimona Hrubce?

„Chytal výborně. V některých fázích, kdy Švédové začali dotírat, hlavně v přesilovkách, to velmi jistě vyrážel. Postavil se velmi jistě a kotouče chytal.“