Hrubec: Porazit Rusy by bylo stejně prestižní, jako vyhrát celý turnaj | iSport.cz

Co rozhodlo utkání s Ruskem?

„Během minulých utkání se nám dařilo využívat přesilovky, tentokrát ne. Ono je hrát dva zápasy během 24 hodin vážně těžké. Nedaří se tak snadno udržet tempo, což bylo vidět na naší i soupeře straně. Turnaj je dlouhý a docela náročný. Času na regeneraci moc není, ale Rusové měli stejné podmínky jako my a napadalo jim to tam. Řekl bych, že měli možná i víc štěstí."

Na druhou stranu mají Rusové řadu šikovných hráčů.

„To určitě, ale v extralize máme také spoustu šikovných hráčů: Marka Kvapila, Milana Gulaše, Honzu Kováře a další. V každém týmu jsou top hráči, kteří jsou srovnatelní s těmi ruskými."



Nekazí prohra se Sbornou dojem z jinak velmi vydařeného turnaje?

„Bylo by samozřejmě fajn, vyhrát tři zápasy ze tří. Musíme však zůstat pokorní. Kdyby nám někdo před turnajem řekl, že budeme mít šest bodů a vyhrajeme celý turnaj, vzali bychom to všema deseti. Proti Rusku je to ovšem pokaždé prestižní, byla by to taková třešnička... Porazit Rusy je vždy prestiž a skoro bych řekl, že je to stejná prestiž jako vyhrát celý turnaj."

Gólmanům turnaj sedl. Jste rádi, že jste potvrdili brankářskou kvalitu?

„Před turnajem jsme spolu s Romanem seděli na pokoji a řekli jsme si, že by bylo fajn, kdyby se nám akce povedla. Sebe hodnotit nebudu, ale Willda proti Finům odchytal skvělý zápas. Z celého srdce jsem mu to přál, vyšlo to a mám za něj obrovskou radost."

Jak vidíte svou budoucnost v národním týmu? Blíží se mistrovství světa.

„Asi každý by na mistrovství světa chtěl. Nicméně kvalitních brankářů ve světě a i v extralize je mraky... Roman Will, Patrik Bartošák... Konkurence je velká a záležet bude na výběru trenérů. Všichni bychom si pozvánku přáli, ale jsou jen tři místa."

Dobrou zprávou každopádně je, že česká brankářská škola zůstává kvalitní.

„O to se postarali čeští trenéři, kteří sledují a dodržují nejnovější trendy. Praktikují se běžně v klubech, takže se držíme světového trendu. Máme štěstí, že se o to koučové zajímají a praktikují nové prvky na nás. My pak získané zkušenosti můžeme prodávat na mezinárodních turnajích."