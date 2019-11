Rachůnek o návratu do reprezentace: Vybavily se mi chvíle s bráchou Ivanem | iSport.cz

Už pomalu nedoufal, že by ještě někdy mohl obléknout český dres, po více jak šesti letech ale přišlo překvapení! Pozvánka do hokejové reprezentace na turnaj Karjala byla pro Tomáše Rachůnka prý opravdu nečekaná. Svými výkony v rozjetých Karlových Varech si však nominaci po právu zasloužil. "Bude to rozhodně daleko těžší a rychlejší než naposledy, ale chci být platný," říká třetí nejproduktivnější hráč extraligové sezony.

Jak moc překvapený jste byl, když přišla po více jak šesti letech pozvánka do národního týmu?

"Po takové době... Byl jsem hodně překvapený, nečekal jsem to. Strašně si toho vážím. Chci být týmu platný."

Vybaví se vám nějaká silná vzpomínka na poslední reprezentační start?

"Byl jsem tam s bráchou Ivanem, takže to se mi vybavilo jako první. Mám z toho ale spoustu zážitků. Je super, že mohu být zpátky."

V čem myslíte, že jste se za tak dlouhou dobu změnil?

"Člověk je zkušenější a vyzrálejší, určitě se za takovou dobu hokejově posune. Nyní alespoň vím, do čeho jdu a co od toho mám očekávat. To je pro mě plus. Čekám hru o dost rychlejší a hráči budou kvalitnější a daleko náročnější."

Během dlouhé pauzy od reprezentace jste si prošel i sestupem do první ligy. Čekal jste i tak, že by ještě někdy mohla nominace vyjít?

"Když jsme sestoupili, tak jsme všechno podřídili tomu, aby se kádr zachoval a postoupilo se hned zpátky. Povedlo se nám to a v extralize se nám nyní daří. Jsem opravdu moc rád za to, že tady můžu být."

Poznal jste v kabině někoho?

(usmívá se "Myslím, že tam nebyl nikdo, se kterým jsem tehdy hrál. Trošku jsem si připadal jako nováček, když jsem přišel do kabiny. (směje se) Kluky ale znám. Hrajeme proti sobě v extralize, nebo jsme spolu byli v mládežnických reprezentacích."

Po individuální stránce vám začátek sezony skvěle vychází, čím to podle vás je?

"Hodně jsme se zvedli jako tým, daří se nám. Pohybujeme se nahoře v tabulce a hodně to s tím souvistí. Věříme si a hrajeme fakt dobře týmově. V lajně si skvěle rozumím s kluky."

V bodování Tipsport extraligy vám patří třetí místo. Těší vás, že jste na dostřel hráčům jako Milan Gulaš a Michal Birner?

"Jsem rád, že se mi daří, ale nějak moc to neprožívám. Nesoustředím se na to. Ve Varech mám nějakou pozici, od které se očekává produktivní ofenziva. Nyní se nám to daří nadstandartně. Vážím si toho, kde jsme a jsem za to strašně rád."

Na sraz s vámi přijel parťák Ondřej Beránek, měl dorazit i Jakub Flek, který je však zraněný. Zamrzelo vás, že si v reprezentaci nezahraje karlovarská lajna?

"Je to škoda, mohli jsme hrát spolu. Nedá se nic dělat. Na druhou stranu, turnajů bude ještě hodně, Kuba si určitě ještě vybojuje šanci."