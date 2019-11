Kovář srazil Švédy: Jen jsem nastavil hokejku. Fandění? Nic moc, děti... | iSport.cz

Celá první útočná trojka hrála proti Švédsku skvěle. Málokdy se nechala zatlačit do vlastního pásma, spíš trápila soupeře kolem jeho branky. Vítězný druhý gól vstřelil kapitán Jan Kovář. „Dobře jsme chytili začátek. V první třetině se nám dařilo hrát převážně u nich, měli nějaké šance a dostali do sebe sebevědomí, že můžeme hrát,“ pochvaloval si.

Co vám zápas se Švédskem ukázal o českých schopnostech?

„Je to hodně důležitý výsledek, musíme věřit tomu, co hrajeme. Teď to bylo vidět. Pro nás jde o skvělé povzbuzení do začátku reprezentační sezony.“

S Andrejem Nestrašilem a Michalem Řepíkem se vám dařilo. Vnímáte sami, jak k sobě pasujete?

„Se Švédy jsme odehráli zápas převážně v útočné třetině, což vás baví vždycky. Byli jsme hodně na puku. A ta nahrávka od Andreje na náš druhý gól? Nádhera. U mě to bylo jenom o to, abych dobře nastavil hokejku.“

Mrknul jste na Nestrašila, zkontroloval, že o vás ví a kopnul do vrtule? Letěl jste do branky jako sprinter.

„Tam byly moje tradičně rychlé nohy. (směje se) Ne, Nesty mi dal skvělou a hlavně dobře prudkou nahrávku, gólmanům se tohle hrozně špatně chytá, když vám podobná věc vyjde.“

Bylo důležité, že jste Švédy dobře napadali a nedovolili jim moc rozjíždět útok?

„Jasně, náš forček byl dobrý. V úvodu druhé třetiny jsme byli teda moc hrrr a začali trochu propadat. Takže jsme se vrátili k tomu, co jsme hráli na začátku, a bylo to zase dobré.“

Nepřišly chvílemi myšlenky, že sice Švédy mačkáte, ale dlouho byl stav hodně těsný?

„Trochu tam obavy byly, hráli jsme i pár oslabení. Ale Švédi žádné velké šance neměli, a když už se do něčeho dostali, Roman Will všechno skvěle pochytal. Celkově to byla dozadu hodně dobrá práce.“

Nezklamala vás trochu komorní atmosféra v hale?

„Nic moc, co? Bylo tady hodně dětí, žádné fandění se nekonalo. Ale ono to ve Švédsku málokdy bývá nějak bouřlivé. Spíš bych řekl, že to byla taková klasika. Navíc lidi pak i odcházeli před koncem, což pro švédské kluky nemohlo být příjemné.“