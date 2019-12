ONLINE: Švédsko - Česko. Říhův tým finišuje ruskou misi, chytá Langhamer | iSport.cz

ONLINE | Channel One Cup 2019 jde do finále. Čeští hokejisté po výhře nad Finskem (4:3p) a porážkou s Ruskem (3:4sn) v posledním zápase ruského turnaje změří síly se Švédskem. Seveřané sice začali akci vítězstvím nad sbornou 4:3, v sobotu ale schytali těžký debakl 1:5 od Finů. Mužstvo kouče Miloše Říhy má proti týmu Tre Kronor v posledních zápasech skvělou bilanci, vyhrálo čtyřikrát v řadě. V případě natáhnutí vítězné šňůry by Češi mohli ještě pomýšlet na celkový triumf. V brance národního týmu stojí Marek Langhamer. ONLINE přenos zápasu sledujte na iSport.cz.