Proti Finům s Furchem v bráně, debut čeká Dufka. Zohornové opět spolu | iSport.cz

Smutnící brankář Roman Will loví kotouč ze své branky • Michal Beránek / Sport

Švédští hokejisté se radují po vstřeleném gólu do české branky • Michal Beránek / Sport

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Podle očekávání dostane v sobotním zápase národního týmu proti Finům (od 12.30 hodin) šanci gólman Dominik Furch, v akci se poprvé ukáže 22letý zlínský útočník Jan Dufek. Trenéři věří, že se mu to povede stejně dobře jako debutantovi Jakubovi Flekovi, jenž premiéru ve čtvrtek proti Švédům zvládl výborně. Bratři Zohornové (Tomáš, Hynek i Radim) se zpátky sejdou v jedné formaci.

První zápas šel do akce Roman Will, tentokrát to bude na jeho parťákovi Dominikovi Furchovi, jenž rovněž působí ve švédské lize. Skvěle se uchytil v týmu Örebro, stal se jasnou jedničkou.

„Jsem rád, že jsem zpátky v reprezentaci. Těším se, doufám, že to bude dobrý výkon,“ uvedl po dnešním tréninku 29letý brankář, účastník dvou šampionátů i olympijského turnaje v Koreji.

Sám je zvědavý, kolik přijde lidí do obřího Globenu. Na včerejší zápas domácích Tre Kronor s Čechy dorazilo 9613 lidí, ovšem na utkání bez domácích? To bude mnohem nižší číslo. A fanoušci se nejspíš budou v rudém pekle ztrácet…

Nebude to brankáři vadit? Ostrý pohled na červené sedačky? „Pořád lepší rudá, než černá,“ usměje se Furch, který černé kulisy zažil v kariéře několikrát. „A to bylo mnohem horší, v černé se puk ztrácí. Tady to snad bude OK,“ věří reprezentační brankář.

Proti Švédům chytal Roman Will. A potvrdil formu. „Obecně podává velmi dobré výkony v celé sezoně. Věříme, že Dominik (Furch) je natolik zkušený, že na to naváže,“ tvrdí asistent Karel Mlejnek.

První zápas v národním týmu čeká zlínského útočníka Jana Dufka. I s ním trenéři dopředu probírali, co po něm chtějí. „Každému hráči, který má před sebou první zápas, vždycky řekneme koncept a principy hry,“ tvrdí kouč Mlejnek.

V jedné formaci se po čase sejdou bratři Zohornové. Spolu už dohrávali včerejší zápas se Švédy. „Když jsme hru stáhli, šli k sobě. Závěr zápasu byl velmi dobrý, měli šance, takže tuhle vazbu ponecháme,“ vysvětlil kouč Mlejnek.

Zvládli to i přesto, že sám Tomáš Zohorna připustil, že toho měl plné zuby. Přeci jenom je znát manko, které nabral kvůli akutní operaci slepého střeva, kterou absolvoval v prosinci. Dlouho trvalo, než se mohl naplno do hokeje zapojit.

„První třetinu se trápil, co se týče pohybu, ale potom se do toho dostal. A myslím, že v závěru zápasu už to byl starej dobrej Tomáš,“ reagoval Mlejnek.

Zápas s Finy začíná ve 12.30 hodin, Češi hrají i o to, aby se udrželi ve vedení v rámci Euro Hockey Tour. „My koukáme na to, že chceme každý zápas vyhrát. To je náš cíl,“ reaguje Mlejnek.

Jak by měla vypadat česká sestava:

Furch – Jeřábek, Šulák, Krejčík, Košťálek, Němeček, Sklenička – Řepík, Kovář, Zaťovič – H. Zohorna, T. Zohorna, R. Zohorna – Flek, Horák, Hyka – Šťastný, M. Kovařčík, Dufek – Rousek.