Příběh mladých hvězd. Jágr-Reichel-Holík spolu zářili na MS 1990 | iSport.cz

Poprvé spolu nastoupili v reprezentaci už v září 1989 proti Calgary Flames, jakmile tým vítězů Stanley Cupu s Jiřím Hrdinou v sestavě přiletěl do Prahy. V jednom šiku vyjeli na led ve druhém ze dvou utkání, Jaromír Jágr měl na dresu ještě patnáctku, kterou nosil v Kladně. První mezistátní zápasy sehráli v listopadu proti SSSR.

Na prosincovou Cenu listu Izvestija kvůli juniorskému šampionátu nejeli, ale potom se Jágr s Reichlem objevili v duelech proti Švédsku a první z nich se 4. února prosadil i střelecky. Všichni se svorně opět sešli až v dubnu, kdy se rozjela příprava na šampionát ve Švýcarsku. Wohl s asistentem Neveselým se rozhodli, že mladíky vezmou i tam. Ale buď všechny, nebo nikoho.

„Projednával jsem to ještě s Jardou Holíkem. Říkám, hele, Jardo, my to uděláme. Ale tvůj kluk nebude hrát centra jako v Jihlavě, nýbrž nalevo. Do středu půjde Reichel, protože ten křídlo hrát nemůže, Jágr napravo. Jestli s tím nebudeš souhlasit, my od toho odstoupíme. On něco zabrblal, že by to tak mohlo být,“ líčil s odstupem času v rozhovoru pro Sport Neveselý.

Řekli si, že je nasadí jako čtvrtý útok, než by brali jen dva nebo jednoho. Reprezentace tehdy byla ještě společná se Slováky, hranice se po pádu komunismu teprve otevíraly. Trenéři museli za ty tři vyřadit jiné, zkušenější hráče a nechat je doma. A ještě oprávněnost svého kroku potvrdit úspěchem na mistrovství světa. O šampionát přišel zlínský Rostislav Vlach, v té době na vojně v Jihlavě, pardubický šikula Otakar Janecký a Vladimír Svitek z Košic.

„Dali jsme je tam, potvora Pavel Wohl se schoval na tělovýchovné fakultě, kde dělal odborného asistenta a já pak musel vysvětlovat, proč bereme tři osmnáctileté hráče. Tehdy se neřešilo, kdo z nich je lepší. Zahráli parádní šampionát. Všech dvanáct gólů dali za rovnovážného stavu! Tím, co předvedli, se to uklidnilo, byli jsme bronzoví. Ale Jarda Holík nám potom v novinách stejně nandal, že jsme mu kluka šoupli na křídlo!“ smál se Neveselý.

Při své premiéře se Jágr střelecky prosadil ještě dvakrát, vždy proti Švédsku. Ze Švýcarska si po vítězství nad Kanadou vezl bronzovou medaili. „Během mistrovství jsme se pořád bavili o NHL a odhadovali, jak se tam asi hraje. Nevěděli jsme, jestli bychom na takovou soutěž stačili. A najednou se nám podařilo porazit tým, v němž byla řada hráčů, patřících do NHL ke hvězdám,“ napsal ve své první autobiografii. Jak se později dozvěděl od obránce Paula Coffeyho, hráči Pittsburghu dostali za úkol ho pořádně prověřit. Penguins Jágra taky o pár měsíců později draftovali z páté pozice.

Na šampionát se vrátil ještě devětkrát, v letech 2005 a 2010 získal titul mistra světa a podílel se na dalších dvou bronzech. Naposledy se ukázal na turnaji před pěti lety v Praze, k postupu mezi nejlepší čtyři pomohl dvěma zásahy ve čtvrtfinále proti Finsku. Celkem se trefil šestkrát a ve 43 letech byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem. Medaile před domácím publikem se ale nedočkal.