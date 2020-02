Objevil Nečase, rozvíjí talenty: Jsme ješitní. Chybí komplexní metodika | iSport.cz

Proslulá akademie HTA sídlí v malebné Telči, funguje však i v dalších šesti evropských státech a rozšiřuje se dál. V kempech bývá čtyřicet procent cizinců, většinou Rakušané a Němci. S těmi má Jaromír Pytlík zkušenosti už z doby, kdy pracoval pro Eisbären Berlín. Tam poznal Steffena Ziescheho, který povede na mistrovství světa do 18 let německý celek. Duel s ním má být pro české juniory klíčem k záchraně. V Klášterci nad Ohří nyní probíhá generálka na Turnaj pěti zemí.

Hlavní úkol české osmnáctky na mistrovství světa zní nespadnout. Místo Karla Berana přišel nový kouč Jakub Petr. Výsledky byly špatné, nepropukla trochu panika?

„Bylo by spíš divné, kdyby se s tím nic nedělalo. Neznám úplné podrobnosti, nemyslím si, že to dělal Karel Beran špatně, ale jsou k dispozici nějací hráči, uvidíme, kdo nakonec bude pro mistrovství světa k dispozici a co změna na pozici hlavního trenéra přinese. Ve chvíli, kdy víme, jaký tým má Německo a že hráči jako Stützle, Peterka, Lucas Reichel dokázali porazit dvacítku, myslím, že je na místě se dobře připravit. Neříkám, že tyhle změny narychlo vítám, ale není na co čekat a je třeba začít od osmnáctky, bude to mít na šampionátu hodně těžké.“

Stejně těžké jako dvacítka, která na mistrovství světa nikoho nepřehrála?

„Samozřejmě jsem domácí mistrovství pečlivě sledoval, měl jsem tam poměrně dost hráčů, se kterými pracuji. Když se reálně podíváme na kvalitu týmu třeba Kanady, za každým z nich je logo klubu NHL, ti co ho nemají, se ho dočkají v prvním kole letošního draftu. Kolika takovými hráči disponuje Česko? Divím se, jak po neúspěchu pravidelně a bezostyšně přicházejí s kritikou lidé, kteří český hokej i reprezentace nedávno neúspěšně vedli, sledovali pouze svůj zájem a mají tak svůj podíl na jeho současném stavu. Osočovat, pojmenovat, vyjmenovat, kde jsou chyby, bychom uměli dokonale, ale změnit to a dělat to jinak, lépe, to zatím neumíme. Neudělali jsme výsledek ani v loňském roce s dorazovým Nečasem, Zadinou, Kautem, Galvasem, Škarkem a letos po zranění dvou nejzkušenějších dorazových útočníků Jeníka a Lauka jsme čekali výrazný úspěch?“

Doufat jsme mohli…

„Ale očekávat úspěch nikoli. Je to realita. Nemyslím si, že v dané situaci dvacítka odvedla špatnou práci. Určitě měla porazit Německo. Ale trenéři udělali maximum. Jen se podívejte, kdo proti nim hrál. Mnohdy i hráči se zkušenostmi z nejvyšších seniorských lig včetně NHL. Někteří čeští mladíci se prosazují v nejlepších světových juniorských soutěžích. Ale bohužel jde jen o pár jednotlivců, kteří na tom dlouhodobě pracují. Do našlapané sestavy Kanady by se však vůbec nevešli.“

Před časem jsme říkali, že nás dohánějí Švýcaři, teď už taky Němci. Rakušany máme ve skupině příští rok, před nimi jste varoval na Facebooku. Proč?

„Příští rok máme opět silnou skupinu, někde jsem četl, že se slabším Rakouskem. Nedivím se, že Rakousko postoupilo do elitní skupiny, z našich projektů znám téměř všechny klíčové hráče. V týmu bude adept