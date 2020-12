Detroit překazil Pešánovi plány, Hronek a Zadina do Moskvy neodletí

S hokejovou reprezentací neodcestují do Moskvy na turnaj Euro Hockey Tour Filipové Hronek a Zadina. Z nominace na Channel One Cup vypadli na základě rozhodnutí jejich zámořského zaměstnavatele Detroitu Red Wings a kvůli možnému dřívějšímu návratu do zámoří. Informoval o tom mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund. V šestadvacetičlenném výběru pro druhý turnaj EHT v sezoně je nahradí obránce Jan Košťálek ze Sparty a nejlepší střelec extraligy Matěj Stránský z Třince.