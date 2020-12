Vysmátý brankář Hrubec: Švédové mě dostali do varu! Práce bylo dost

Pochytal 30 střel. Jednu pustil za záda. Mladou obranu si hlasitě dirigoval. Šimon Hrubec dovedl tým jistým výkonem k vítězství nad Švédy 4:1. Češi v Channel One Cupu skončili poslední, stydět se však nemusí. „Jsem rád, že jsme vyhráli, že jsem mohl klukům pomoct. Oni mi pomohli čtyřmi góly, spolu jsme to zvládli,“ usmíval po skalpu Tre Kronor brankář ruského Omsku.

Jak to byl z vašeho pohledu těžký zápas? Čtyři oslabení v první třetině vás asi dostaly do varu, co?

„Do varu mě to dostalo určitě! (úsměv) Byla to škoda, dobře jsme začali, měli jsme šance. Zbytečnými vyloučeními, chybami… k rozhodčím se ale nemám možnost vyjadřovat. Vyloučení prostě přišla, hodně nás zbrzdila, Švédům naopak dala křídla. Bylo tam upřímně docela dost práce.“

Svůj díl práce jste ale odvedl výborně.

„Moc šancí není, dostanete jeden zápas a musíte se ukázat. Předvést, proč chytat v Rusku a proč být vybraný do národního týmu. Nechtěl jsem trenéry zklamat. Jsem rád, že jsme vyhráli, že jsem mohl klukům pomoct. Oni mi pomohli tím, že dali čtyři góly. To je pak hned jednodušší.“

Předchozí dva zápasy jste sledoval jen jako divák. Viděl jste dnes proti Švédům nějaký rozdíl ve hře, nebo hrál tým před vámi více méně stejně?

„Do toho bych se nepouštěl. Jakmile nejsem na ledě, neumím se vžít do situace, jak ten zápas vypadá z pozice brankáře. Kolikrát to z ledu vypadá úplně jinak, než z tribuny. Netroufám si to nějak porovnávat.“

Jak už jste zmínil, každý z tria brankářů odchytal v turnaji jeden zápas. Byla pro vás účast na turnaji přínosná, nebo jste to bral tak, že se jedete ukázat novým trenérům?

„Ukázat úplně ne, párkrát už jsem na nároďáku byl. Myslím, že i trenéři mají možnost sledovat zápasy KHL. Přijel jsem zabojovat, ukázat, že chci reprezentovat a dostávat další a další šance.“

Vše nasvědčuje tomu, že NHL pro mistrovství světa nedodá hráče. Je ještě brzo nad tím přemýšlet, ale přesto, máte i tohle v hlavě?

„Jeden zápas nominaci na mistrovství světa nedělá. Mistrovství světa jsem měl v hlavě už letos, po sezoně v Kunlunu jsem si věřil, že bych o to mohl zabojovat, abych tam jel. Okolnosti byly takové, že se šampionát nakonec nekonal. Jestli teď bude nebo ne, uvidíme. Pokud bude, je to pro mě bod číslo jedna, abych tam odjel a hrál za národní tým.“

Jak už jste naznačil, záležet bude zejména na výkonech v klubu. Před šampionátem čekají reprezentaci už jen dva turnaje, těžko nějaký brankář odchytá šest či více zápasů.

„To máte přesně pravdu. Jsem moc rád, že jsem mohl chytat právě na Channel One Cupu v Rusku, který je jeden z nejlepších turnajů. Skoro všichni top hráči z KHL, je to opravdu jeden z nejtěžších turnajů. Je to velký ukazatel toho, jestli jsme na mezinárodní konfrontaci připraveni, nebo ne. Pak ale opravdu záleží, jak se bude dařit v klubu, jaká bude komunikace s trenéry nároďáku a zda bude z jejich strany zájem.“

V brankovišti je situace vůbec nabitá. Jen v KHL chytá pět českých gólmanů, další jsou ve Finsku i domácí extralize.

„Souhlasím. V Rusku jsou všichni kluci ve svých klubech jedničky, konkurence je veliká. Všichni jsou to kvalitní gólmani. Je to dobře, jen velká konkurence zlepšuje vaše výkony.“