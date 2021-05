Will o nastavení hlavy: V brance si zpomalím svět, řeším jen sebe

Dvě výhry nad Rakouskem, dvě nad Německem, dvě nad Slovenskem. Proti našim východním sousedům vychytal Roman Will nedávno čisté konto. Ve středu naskočil v brance národního týmu znovu, představil se v úvodním duelu Českých hokejových her proti Finsku. A vedl si báječně! Inkasoval jen jednou, byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Díky němu tým Filipa Pešána zvládl vstup do turnaje a vyhrál 2:1.

Jak se vám chytalo? Přišlo mi, že kdyby nebylo v O2 areně takové teplo, byla by vám z nedostatku práce v prvních dvou třetinách zima.

(úsměv) „Přesně jak říkáte, tolik práce jsem tam neměl. Kluci přede mnou odehráli opravdu výborný zápas, drželi systém. Alespoň z mého pohledu to tak vypadalo. Bylo krásné se na tu hru dívat, na druhou stranu pro gólmana je to fakt hrozně náročné, když jen stojí, kouká a není v permanenci. Vždycky pak vyplaval nějaký puk, to bylo jediné, kdy jsem si na něho šáhnul. Snažil jsem se ale myslet pozitivně, věřil jsem, že to zvládneme. A povedlo se to.“

Ve třetí části jste se už ale zapotil. Finové se hnali za vyrovnáním, měli před vámi pár závarů.

„Stupňovali to. Celý ten zápas šel tempem trochu nahoru. První střelu jsem chytil, s dorážkami mi pomohli kluci, kteří ten prostor výborně čistili. Usnadnili mi to.“

Nakonec jste přispěl 21 zákroky. Trenér i spoluhráči vás chválili.

„Vždycky je to o nějakém vlastním pocitu. Někdy se cítíte výborně a prohrajete. Jindy je vám mizerně, nejde vám to a vyhrajete. Gólmanská pozice je v tom hodně specifická. Nejvíc si cením toho, když najdu cestu jak vyhrát. Nám se to povedlo, i mně osobně. Rozehrávka, komunikace s obránci… Všechno fungovalo. Směrem k šampionátu jsou to samé pozitivní věci.“

Z tribuny to vypadalo, že se celý zápas odehrál ve velikém tempu. Skoro jako by to už byl ostrý duel na mistrovství světa. Viděl jste to podobně?

„Abych byl upřímný, pro mě je to z branky hodně specifické. Když se dívám na zápas z tribuny, přijde mi to jako strašně rychlé. Když jsem ale na ledě, snažím se maximálně soustředit, číst hru. Všechno si tak nějak zpomalím. V utkání nepřemýšlím nad okolím, řeším jen svoje věci. Takže k vaší otázce, těžko se mi to hodnotí. Finové jsou ale vždycky hodně brusliví.“

Proti Švédsku nastoupí v brance Šimon Hrubec . Netěšíte se, že si tedy prohlídnete zápas v reálném tempu?

„To ne! Koukat na hokej z tribuny nebo střídačky je to nejhorší. (úsměv) To si dělám samozřejmě trochu srandu. Věřím, že Šimon podá super výkon, vyhrajeme a pojedeme dál na té vítězné vlně. Ať chytám já, Šimon nebo Kvaky, je mi to jedno. Chci jen, ať jako tým vyhrajeme do konce sezony co nejvíc zápasů a jsme co nejúspěšnější.“

Jak jste vnímal z tribun podporu fanoušků? V hledišti jich byla tisícovka, byli slyšet?

„Samozřejmě! Věřím, že si to lidi maximálně užili. Konečně nějaké pozitivum. Mohli na hokej, do krásné arény. Doufám, že se to bude všechno jen zlepšovat.“