Revoluce v reprezentaci: Nedvěd bude nad Pešánem! Pro byl také Jágr

Nedávný výplach na hokejovém mistrovství světa v Rize obdržel odezvu. A rozhodně ne ledajakou. Národní tým doslova revolučně mění zaběhnutou strukturu. Nejvyšším mužem reprezentace už nebude hlavní kouč Filip Pešán, nýbrž generální manažer Petr Nedvěd. To on rozhodne, jak dlouho zůstane Pešán v pozici.

Taková je reakce hokejového svazu na sedmé místo v Rize, pod nějž se svými specifickými tahy podepsal nejtučnějším písmem právě trenér Pešán. Novou podobu řádu v elitním souboru země dnes v Praze schválil výkonný výbor ČSLH. Záměr získal maximální podporu od všech členů, pro byl i Jaromír Jágr .

„O přechodu na zámořský model diskutujeme již několik sezon a jsem rád, že výkonný výbor, stejně jako členové stávajícího realizačního týmu tento návrh podpořili,“ prohlásil prezident ČSLH Tomáš Král. „Ze všech rozhovorů, které jsem v tomto směru vedl, je zřejmá vůle ke spolupráci a ochota k ní v maximální míře přispět.“

O Pešánově odvolání se nehlasovalo

Petr Nedvěd jako nový náčelník nejprestižnější hokejové jednotky v zemi. Tak zní klíčový výstup z jednání hokejových ministrů. Vlastně je tu ještě jeden podstatný verdikt: hokejovými osobnostmi a experty kritizovaný kouč Filip Pešán zůstává ve funkci, o jeho odvolání se nehlasovalo. A ani on sám rezignaci nenabídl. Popravdě, nikdo ji od něj ani nečekal. Vzhledem k neobvyklému dění a vůbec z hlediska celkového vystoupení na šampionátu v Rize se ovšem demise nabízela.

Kouč, pevně svázaný s historicky úspěšnou libereckou érou posledních let, podle všeho dodrží druhou půlku kontraktu, jež mu vyprší za rok po šampionátu ve Finsku. Ještě před tímto podnikem však proběhne zásadní akce v podobě zimní olympiády v Pekingu, kam by po osmi letech měly balit bagáž všechny hokejové hvězdy světa.

To bude pro Pešána životní mise. Tam se musí ukázat a dát najevo, že propadák v Rize byl nejspíš jen úlet. Ale kdo ví, pokud turnaj dopadne podobně neslavně jako mistrovství v Lotyšsku, na stůl může přistát téma změny okamžité. Ještě před šampionátem v Tampere a Helsinkách. Což by ovšem znamenalo další chmurný zážitek v řadě, a to by si asi nikdo nepřál. Nad českým hokejem leží už tak hutný nános špatných výsledků.

Jak deník Sport a web iSport.cz po zápolení v Rize informovaly, Filip Pešán nenašel ideální řeč s některými hráči, zejména pak s těmi z NHL, drhlo to zejména mezi ním a Filipem Hronkem a Jakubem Vránou . Nečekané zklamání ale zažili i jiní hokejisté.

Aby se hrany co nejvíce otupily, vstupuje do popředí člověk, který v NHL odehrál téměř tisíc zápasů a s hráči slavné ligy dokáže lépe fungovat, více jim porozumět.

Proto se Petr Nedvěd stává vrchním představeným tzv. kanadského modelu. Zásadní věc. Do jeho kompetencí nově přibude skládání nominace na největší akce, tedy na ZOH a mistrovství světa. Filip Pešán bude tím mužem, který dostane do rukou vybrané mužstvo. A bude se Nedvědovi zodpovídat za výsledky.

Asistenti Straka , Špaček a Orct u týmu pokračují v rolích asistentů.