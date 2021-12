GM Nedvěd odmítá názory Sparty. Vysvětluje, v čem všem se klub plete

O co jde? Pražskému klubu se nelíbí, že vedení národního týmu po Michalu Řepíkovi a Vladimíru Sobotkovi žádá, aby odehráli všechna tři utkání v reprezentačním týdnu: čtvrteční v Praze (Finsko) a víkendová v Moskvě (Švédsko a Rusko). Generální manažerka Barbora Snopková Haberová argumentuje značnou vytížeností obou hráčů, klub vznášel oficiální přání, aby sparťané nemuseli nastoupit minimálně ve čtvrtek v O2 areně. Nepochodil však.

Proč? „Je to hrozně jednoduché a moc nechápu, že tomu někdo nerozumí. Národní tým dává šanci oběma hráčům zabojovat o olympijské hry. Pokud paní Snopková srovnává úroveň utkání Ligy mistrů se zápasem reprezentace na evropské Tour, pak je rovněž vedle. Pokud to nevidí, tak to bohužel není můj problém. Právě proto, že Channel One Cup je jiný level hokeje oproti extralize a Lize mistrů, potřebujeme si hráče otestovat. Rovněž jde o to vidět je v zátěži dvou utkání po sobě. To je obzvlášť velmi důležité,“ poukazuje na sobotní a nedělní mač.

Nedvěd přijímá názor Sparty, že Řepík se Sobotkou nejsou zelenáči. Ale... „Kdy naposledy jsme měli možnost vidět Vláďu Sobotku na takové úrovni? Znovu, poskytujeme mu možnost zúčastnit se olympijských her. A chceme si jen ověřit, že na ně má výkonnost. Michal Řepík svoji kvalitu také má, nicméně listopadová Karjala mu úplně nevyšla. Nejen jemu samozřejmě. To je realita.“

Sparta dává svá dvě jména do konfrontace s budějovickým Milanem Gulašem. S tím, že tento hráč, jenž má podle Snopkové a spol. mnohem méně mezinárodních zkušeností než Řepík se Sobotkou, byl uvolněn.

Otázkou na místě je – kam?

Před turnajem Karjala se Gulaš omluvil kvůli viróze. „Netuším, o čem je řeč,“ přiznává Nedvěd. „Milan Gulaš byl nemocný, teď na repre jede a odehraje tři zápasy. Nemá žádnou výjimku. Naposledy jsme ho viděli na MS v Bratislavě 2019… Stejně tak nedostává výjimku žádný z dalších hráčů, kteří jsou ve hře o Peking. To je z naší strany podstatné. Neudělovat nikomu žádnou úlevu, aby všichni stáli na stejné startovní čáře,“ zdůrazňuje Nedvěd. „Takhle jsem to dal trenérům jasně najevo. Žádné speciální výjimky. To je vážně tak těžké pochopit, že jsme v olympijské sezoně?“ kroutí hlavou Nedvěd.

Z tábora Sparty navíc přišla další zajímavá střela. Podiv nad tím, že štáb reprezentace nepotřebuje vidět v akci bratry Zohorny, zatímco zmíněné veterány ano. „Odpověď nemůže být prostší. Bratři Zohornové nejsou ve hře o olympiádu…“

Náročný program holešovického celku Nedvěd vnímá. „Já Spartě rozumím. V ideálním světě by zápasy Ligy mistrů neměly kolidovat s reprezentací. Ale já si to takto nevymyslel. Nemám s programem Sparty nic společného, já ho nevytvářel. Z našeho pohledu, zvlášť v olympijské sezoně, není přípustné, aby vedení nároďáku udělovalo jednu výjimku za druhou. Tihle nechtějí hrát ve čtvrtek, tihle v neděli… Přál bych si, aby dotyční pochopili, co je ve hře, o co tady jde.“

Nedvěd také připomíná specifičnost sezony. „Klubům se vždy snažíme vyjít vstříc, s hokejem bychom měli být všichni na jedné lodi, neházet si navzájem klacky pod nohy. Ovšem tahle sezona je výjimečná. Očekával bych odpovídající vstřícnost. Zároveň bych se nerad dostal do situace, že reprezentace se bude doprošovat hráčů, aby se zúčastnili boje o olympijské hry. To je absurdní, skoro až zvrácené.“

S o to větším překvapením Nedvěd vstřebával vyjádření Sparty, když s manažerem Hlinkou vše podstatné probral. „Filip Pešán vedl debatu s paní Snopkovou s tím, ať se spojí ještě se mnou. Nikdo mi nevolal. Volal mi Jarda Hlinka, s nímž jsem vedl konstruktivní debatu. On chápal moje důvody, že potřebujeme nutně vidět Řepu se Sobem ve třech utkáních. Dodal jsem, že reakce, zda je do Švédska na Ligu mistrů vezmou, je na nich. Za dvě minuty jsme to měli probrané. Bral jsem jako bernou minci, že mezi nároďákem a Spartou je vše vyřešené. Hlína jen dodal, že vyjde klubové prohlášení. Co se pak dělo na jejich straně, netuším a nemohu to komentovat.“

Petr Nedvěd netají, že ho aktuální zkušenost se Spartou nadzvedla ze židle. Necítí se komfortně v situaci, kdy jsou po reprezentaci požadovány ústupky, ale druhá strana totéž nechce přijmout. „Doporučil bych Barboře Snopkové Haberové podívat se na programy týmů NHL, třeba ze Západní konference, kde hráči v sezoně prakticky nevystoupí z pracovního kolotoče, do toho musí zvládat mnohahodinové přelety. Absolvují přes osmdesát utkání základní části, ti nejlepší ještě play off.“

S Evropou to nesnese porovnání. „Možná právě proto je náš hokej tam, kde je, protože se zaobíráme takovýmito věcmi. Mile rád paní Snopkové svůj pohled podrobně vysvětlím,“ dodává GM Nedvěd.

Prohlášení Sparty

„Michal Řepík a Vladimír Sobotka budou reprezentovat Českou republiku na blížícím Channel One Cupu v Praze a Moskvě. Mrzí nás však, že hlavní trenér ani manažer reprezentace nevyslyšeli naši žádost o kompromis a uvolnění klíčových hráčů Sparty alespoň z prvního utkání hraného v Praze. Sparta přitom jako jediný český tým reprezentuje Českou republiku v prestižní Lize mistrů a brzy také na tradičním Spenglerově poháru. Kvůli tomuto budeme muset zvážit účast obou našich klíčových hráčů v odvetě čtvrtfinále Champions Hockey League. Zdraví našich hráčů je pro nás prioritou. Nadměrné zápasové vytížení jim může přivodit zranění před naprosto klíčovou fází extraligové sezony. Je třeba dodat, že jde o v reprezentaci mnohokrát prověřené hráče, zejména pak v případě sparťanského i reprezentačního kapitána Michala Řepíka. On i několikanásobný reprezentant Vladimíra Sobotka mají přitom mnohem více reprezentačních zkušeností než například uvolněný Milan Gulaš. Podivujeme se zároveň nad tím, že jiné hráče, jako třeba bratry Zohorny, trenér a manažer na této akci na rozdíl od našich hráčů vidět nepotřebuje. Stojíme si za názorem, že výše zmínění pánové mohou posoudit výkony našich hráčů i při konfrontaci Sparty s nejlepším týmem švédské ligy. Takový zápas není kvalitativně vzdálený utkání národního týmu s finským výběrem. Ač není naší povinností hráče uvolnit, nehodláme připustit, aby vedení národního týmu dělalo z našich hokejistů rukojmí, kteří by v případě odmítnutí mohli přijít o potenciální účast na olympijských hrách.“

Barbora Snopková Haberová, generální manažerka

Petr Ton, sportovní ředitel

Jaroslav Hlinka, sportovní manažer

