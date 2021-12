Kovář o Švýcarsku, nároďáku i boji o Peking: Chci ukázat, že na to mám

Přeseknout šňůru porážek a chytit střeleckou slinu. Český tým ve čtvrtek od 18 hodin zaútočí v pražské O2 areně na první výhru v olympijské sezoně. V rámci Channel One Cupu se o to proti Finsku pokusí vyzrálejší výběr, než který vyšel z předchozího turnaje Karjala se třemi porážkami, gólů moc nedával, zato hodně inkasoval. Jan Kovář (31) se vrací poprvé od šampionátu v Rize. „Chci hlavně ukázat maximum,“ slíbil útočník, který je znovu nejproduktivnějším hráčem švýcarského Zugu a na led vyjede jako centr první formace.

Vyzrát na Finy. Zápas kvůli covidovým opatřením může v hledišti sledovat jen 1000 diváků. Následuje sobotní střet s ruskou sbornou v Moskvě a o den později tamtéž duel se Švédy. Ale nejen o to tady běží. Druhý podnik Euro Hockey Tour bude poslední prověrkou do únorové olympiády. Jan Kovář patří mezi hráče, kteří mají šanci se do Pekingu podívat. Tím spíš, že účast hokejistů NHL zatím není potvrzena.

Jak jste se do reprezentace těšil? Nosíte v hlavě i olympijskou variantu B, když nikdo neví, jak se NHL nakonec zachová?

„Říkáte to přesně, nikdo neví, co se stane. Nemá tedy ani cenu se nad tím zamýšlet. Co bude, bude. Přijel jsem na sraz, budu chtít odehrát dobrá tři utkání a ukázat, že na to mám.“

Na listopadovém turnaji Karjala se českému týmu nedařilo, skončil bez bodu a s celkovým skóre 5:13. Byl dost mladý, teď je naopak hodně zkušený. Může to pomoct, bude umět najít správná řešení a začít vyhrávat?

„To se všechno ukáže. Tým je určitě zkušenější, je tady hodně kluků, kteří jezdili na nároďák už před třemi, čtyřmi lety. Trenéři postavili trošku starší mužstvo a taky s nějakým cílem. Uvidíme, jak to bude vypadat, před turnajem se dá těžko hodnotit.“

Ve Švýcarsku se smí hrát před plným hledištěm, stačí mít očkování nebo prokázat, že dotyčný covid prodělal. Nebude povolený limit tisíc lidí, tedy v podstatě prázdná v O2 arena, návratem do nepříjemných starých časů?

„Asi jo. Nevím, jak se lidi ještě případně rozdělí, jestli smějí sedět spolu nebo budou rozprostření kolem dokola. Atmosféra ovšem bude komornější a možná smutnější.“

Zápasů v O2 areně jste zažil dost, publikum vás tam vždycky hnalo. Uvědomuje si za téhle situace člověk vůbec, že hraje doma?

„Určitě bylo dřív těžší najít v plném hledišti tátu, když jsem věděl, že je na hokeji. Tentokrát ho tam uvidím rovnou od první minuty, jak kroutí hlavou… (směje se) V tom to budu mít těžší. Budu pod kontrolou a odezvu vycítím hned.“

Řekl jste, že neřešíte, co se děje třeba kolem účasti NHL, nicméně Channel One Cup bude do olympiády posledním turnajem. Berete ho jen jako další z akcí nebo tam přece jen někde vzadu máte, že v něm může jít o šanci zahrát si na zimních hrách?

„Beru to spíš jako další turnaj. Člověk se chce ukázat v každém zápase, do nějž nastoupí. Myslím, že jich za sebou mám už hodně, trenéři vědí, jak hraju. Nevím, jestli budou tyhle tři zápasy nějak rozhodovat, nebo ne. Ale chci hlavně ukázat maximum.“

NHL víceméně hodila rozhodnutí na hráče. Ti začínají poukazovat na dlouhou karanténu v Číně v případě pozitivního testu. Nemáte pocit, že to směřuje spíš k neúčasti NHL?

„Vnímám, co se kolem toho děje. Ta karanténa by byla stejně dlouhá i pro nás. I když nehrajeme v NHL, nedokážu si představit, že by nás třeba šest zůstalo zavřených pět týdnů v Číně. Ani majitel švýcarského Zugu by nebyl úplně nadšený, kdybych mu tam zůstal někde zavřený.“

Když trochu odbočíme, v Zugu jste podepsal do roku 2025. Předchozí dva nejproduktivnější hráči švýcarské ligy, Dominik Kubalík a Pius Suter, působí v NHL. Vy jste tuhle možnost už zavrhl?

„Možnost odejít jsem letos neměl. Žádná smlouva nepřistála, takže jsem zvolil tohle řešení.“

V jaké formě jste přijel? Zug je třetí, vede si docela dobře, jste v čele bodování mužstva (6+20), v posledním utkání jste dával gól. Jak jste na tom s formou a pocitem?

„Prožíváme hodně odlišnou sezonu od té předchozí. Je to víc nahoru, dolů. Odehrajeme dobré zápasy, ale máme i takové, kdy se moc nedaří. V předchozím ročníku jsme od začátku do konce skoro všechno vyhrávali. Ani teď si nevedeme špatně, nechceme se však zastavit na tom, že jsme dobří nebo průměrní. Chceme vyhrávat každý zápas, hodně na tom pracujeme a povídáme si o tom. Zatím máme fáze, kdy hrajeme výborně, a pak ty, kdy zaostáváme, což se nám v minulé sezoně moc nestávalo.“

V Zugu ještě v minulé sezoně působil Erik Thorell. V extralize zapůsobil jako vzácný úkaz. Znáte ho, věděl jste, co je schopen předvést. Nebyl jste ani trochu překvapený?

„Měl jsem asi i trošku podíl na tom, že podepsal do české soutěže a je ve Spartě. Hodně se mě na něj vyptávali, chtěli slyšet můj názor. Doporučil jsem, aby ho vzali, že určitě nebudou zklamaní, protože jsem každý den viděl, jak pracuje, co umí.“

Jako skaut a agent jste tedy docela úspěšný…

„Udělám si čárku.“ (směje se)

Před Zugem se drží Rapperswil, který táhne Roman Červenka , třetí muž bodování soutěže. Za reprezentaci však nastoupit nemůže, jelikož není očkovaný proti koronaviru…

„Škoda to určitě je, protože je vidět, že hraje ve velké pohodě, vede si výborně. Zvedl celý mančaft. Je vidět, že si věří, ať jsou to přesilovky nebo pět na pět. Je nebezpečný pokaždé, když vstoupí na led. Je radost ho sledovat a jsem rád, že se mu takhle daří.“