Špatné přesilovky a slabá produktivita. Hráli jsme profesorsky, ví Pešán

Postavili se do hlavních rolí, zařídili obě branky a zápas mohli i rozhodnout. Trio veteránů Milan Gulaš, David Krejčí a Jan Kovář se na ledě společně objevilo v klíčových momentech, trenér Filip Pešán jim dal velkou porci času na ledě. „Byl jsem hrozně rád, že jsem si mohl zahrát takový zápas vedle Davida Krejčího, protože to je opravdu extratřída. V mém věku je to skvělá zkušenost pozorovat takového hráče v zápase,“ řekl Milan Gulaš.

Právě českobudějovický forvard se v posledních dnech postavil do hlavní role celého týmu. Ne však kvůli výkonům na ledě. Po jeho útrapách s pozitivním testem na koronavirus byl narychlo odvelen od týmu, nicméně na vlastní náklady si udělal další dva testy na jihu Čech. Oba byly negativní a tak se pětatřicetiletý vousáč mohl zase k parťákům připojit. „Bral jsem to s úsměvem, já to ani jinak brát nemůžu. Takový je život, já jsem hlavně rád, že se nakonec mohu zúčastnit, protože by mě hrozně mrzelo, kdybych nemohl jet,“ popisoval Gulaš pocity v posledních dnech.

Pro potřeby reprezentace jedině dobře. Právě jeho trpělivost pomohla alespoň k bodu. Ve chvílích, kdy se tisíc diváků už zvedalo ze sedadel, totiž šikovně poslal puk před branku na najíždějícího Krejčího. „Honza Kovář mi to hodil rychle zpoza branky. Ještě jsem chvilku přemýšlel, jestli nestřílet, ale najednou jsem si všiml Davida Krejčího, jak se cpe před branku. Až pak na kostce jsem si všiml, že si to tam srazil finský hráč,“ okomentoval kanonýr nejhezčí český moment v utkání, který přišel deset sekund před závěrečnou sirénou.

Gulaš byl vidět i jinde, v přesilovkách šlo o nejčastějšího střelce. Právě snaha o spojení s Krejčím, který se mu snažil rýsovat křižné přihrávky, byla očividná. A to i pro soupeře. „Až moc často jsme čekali, co v přesilovce Krejča vymyslí. Hrálo se to hodně přes něj a bylo vidět, že si to soupeř zkušeně pohlídal,“ shrnul soužení v přesilovkách trenér českého výběru. „V závěru jsme nevyužili ani 4 na 3, kdy jsme mohli rozhodnout,“ litoval.

Bez přehánění lze říct, že právě přesilové hry, respektive jejich nevyužití, prohrály Čechům zápas. V první třetině měl tým výhodu pěti proti třem. „A sehráli jsme to blbě,“ smutnil kapitán Jan Kovář. Neproměněná byla i zmíněná přesilovka čtyř proti třem v prodloužení. Na led nastoupilo právě trio veteránů, tři praváci, kteří měli za úkol duel rozseknout.

Šance byly, z první střílel Gulaš, parádní akci předvedl obránce Jakub Jeřábek. Ale finský gólman Harri Säteri vše pokryl. „Chytal skvěle, zápas mu vyšel,“ přikývl Gulaš. A tak se šlo do nájezdů, kde vygradovalo jak české trápení v zakončení, tak i Säteriho výkon. Postupně proti němu zkoušeli štěstí Krejčí, Tomáš Hyka, Gulaš a Kovář. Nikdo neuspěl. A když vyrážečku trefil o pár sekund později i Lukáš Sedlák, bylo jasné, že ani nyní výhra nepřijde. V první sérii totiž uspěl Peter Tiivola a prodloužil smutné období českého celku.

„Jasně, byl bych radši, kdyby zápas dopadl pro nás lépe bodově, ale nemůžeme říct, že to bylo špatně odehrané. Třeba druhá část byla velmi dobrá a na tu musíme navázat do těch dalších zápasů,“ zakončil Gulaš tiskovou konferenci. Na větší bodový zisk bude on a jeho spoluhráči cílit v sobotu proti Rusku a v neděli proti Švédsku. Už však bez Davida Krejčího, který národnímu celku pomohl jen proti Finům.

