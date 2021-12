Covid dusí NHL. Naděje na olympiádu umírá. V karanténě je i Gudas

Za poslední dva dny více než třicet pozitivně testovaných hráčů. Týmy padají do karantén, odkládají se zápasy. Pravidla se dramaticky zpřísňují. To vše rapidně snižuje pravděpodobnost, že se za měsíc začnou borci z NHL přesouvat na olympiádu do Pekingu. Šance každým dnem klesá. Na listině nakažených je také obránce Radko Gudas.

Nevypadá to dobře. Touhle dobou se už přitom všichni fanoušci měli pomalu začínat těšit na to, že na startu února uvidí po kupě ty nejlepší světové hráče. Namísto nadějeplného škrtání dnů v kalendáři ale zřejmě můžou celý kalendář roztrhat a hodit do pece. Doufání ve start hráčů z NHL pod pěti kruhy se pomalu mění v utopii.

Jak napsal v tradičním pondělním komentáři pro deník Sport Tomáš Hertl, hráči by na Hry mile rádi odjeli, je tu však jedno velké ALE. „Nově vyskočilo, že pozitivní sportovec může zůstat v Pekingu v karanténě tři až pět týdnů. To je naprosto šílené. Pokud se tohle nezmění, je skoro nemožné, aby nás tam pustili. Hrozilo by, že někdo přijde o celý finiš sezony. Co si budeme povídat, nikdo pořádně neví, co se reálně v Číně děje. Ven se toho moc nedostane. Strašně rád bych si pod pěti kruhy zahrál, ale nevím, jestli je to reálné. Snad to dobře dopadne. Už jsem přišel o dvě olympiády, nechci to zažít i potřetí.“

V příštích dnech čeká hráče hovor s NHLPA – hráčskou asociací. Ligový komisionář Gary Bettman několikrát veřejně řekl, že asociace dala jasně najevo, že hráči chtějí hrát na globální scéně, jako je olympiáda. Ale tato dohoda byla uzavřena dlouho předtím, než začala celosvětová noční můra covidu.

Čísla posledních dní jsou drtivá. Byť jsou všichni hráči (až na jedinou výjimku – Tylera Bertuzziho z Detroitu) i zaměstnanci klubů očkovaní, přesto podléhají nákaze. Za poslední dva dny bylo na covidový list zapsáno přes třicet hokejistů. Mezi nimi je například i Radko Gudas nebo hvězdy Patrice Bergeron, Sebastian Aho, Mathew Barzal či Jacob Markström. Celkem jich je kvůli koronaviru out 55.

Nejvíce postiženým klubem je Calgary, kde vypadlo 17 jmen. Také proto se promptně NHL vrací k protiepidemickým pravidlům z minulé sezony. Už nebude stačit test jednou za tři, nově se budou všichni testovat denně. Všechny týmové porady budou online přes video, v zázemí týmů budou všichni nosit respirátory. Během venkovních zápasů budou mít zakázáno opustit hotel. Zároveň by hráči a realizační týmy měli omezit sociální kontakty. Upravená pravidla by podle ESPN měla platit nejméně do 7. ledna.

Kanadská provincie Ontario také omezila návštěvnost všech sportovních akcí. Na zápasy Toronta a Ottawy bude moct přijít do arén jen polovina kapacity.

Oficiální pokyny ohledně karantén a dalších nařízení zatím chybí. Verdikt o (ne)účasti hráčů NHL musí padnout do 10. ledna. „Vzhledem k tomu, jak rychle se nová varianta covidu Omicron šíří světem, je těžké si představit scénář, ve kterém by jakákoli vláda mohla ujistit hráče NHL, že budou stoprocentně v bezpečí,“ píše v komentáři expert magazínu The Hockey News Adam Proteau.

Například gólman Vegas Robin Lehner už oznámil, že se Her nezúčastní. Podobně mluvil i další Švéd Erik Karlsson, který uvedl, že na základě nejnovějších informací letenku pravděpodobně odmítne.