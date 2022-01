Na hraně nominace: Kron v Naganu nebyl potřeba, přetlak v roce 2002

Každý trenér se do takové fáze dostane. Vzít? Nevzít? Pokaždé se dostane pár jmen na hranu a musíte udělat verdikt. Server iSport.cz připravil tři díly na téma: olympijské nominace od roku 1998 a jak budily emoce. Začínáme výběrem hráčů pro zlaté Nagano a Salt Lake City o čtyři roky později. Přidali jsme i názor, co by se stalo, kdyby... Takže, co kdyby jel do Nagana Robert Kron například místo Milana Hejduka?

Kde je Kron? Vy nechcete vyhrát?

1998 NAGANO, ZLATO

Trenér: Ivan Hlinka

První nominace: Čechmánek (Vsetín), Hašek (Buffalo), Hnilička (Sparta) – Hamrlík (Edmonton), Kučera (Sparta), L. Procházka (AIK Stockholm), Svoboda (Philadelphia), Šlégr (Pittsburgh), Šmehlík (Buffalo), Špaček (Färjestad) – Beránek (Vsetín), Čaloun (IFK Helsinky), Dopita (Vsetín), Hejduk (Pardubice), Jágr (Pittsburgh), Moravec (Vítkovice), Patera (AIK Stockholm), M. Procházka (Toronto), Reichel (NY Islanders), Ručinský (Montreal), Růžička (Slavia), Straka (Pittsburgh), Vůjtek (Tampa Bay)

KDO CHYBĚL

(bilance v sezoně 1997/98)

Robert Kron

Carolina, 81, 36 (16+20)

Viktor Ujčík

Slavia/Třinec, 46, 40 (22+18)

Petr Sýkora

New Jersey, 58, 36 (16+20)

Patrik Eliáš

New Jersey, 74, 37 (18+19)

Nejslavnější téma nominace? Z dnešního pohledu, že nejeli Patrik Eliáš s Petrem Sýkorou. Tehdy víc pálila absence Roberta Krona (ze světového pohledu) a elitního extraligového střelce Viktora Ujčíka. Deník The News and Observer z Caroliny napsal slavnou větu, že Češi snad ani nechtějí vyhrát, když zapomněli na Krona. Podle listu se za něj u Ivana Hlinky přimlouval Jaromír Jágr, jeho otec i manažer Brian Burke, jeden z nejmocnějších mužů tehdejší NHL. Marně, Kron nebyl ani mezi náhradníky. V NHL hrál od roku 1990, když už se někdo zajímal o českou soupisku a nepsal, jak si Wayne Gretzky pojede pro zlato, pozastavil se nad tím, že zkušený třicátník chybí.

On sám to bral s velkým nadhledem: „Byla to věc trenérů a je vidět, že věděli, co dělají. Když bude o mě zájem, rád přijedu jindy.“ Jindy už taky nepřišlo. Možná že mu cestu do Nagana překazilo zranění třísel z roku 1996. Tehdy totiž Luděk Bukač chtěl útočníka na MS do Vídně, kde Česko vybojovalo zlato. Jenže Kron se těsně před turnajem zranil. Kdyby byl součástí úspěšného týmu, možná by letěl i do Japonska.

Nicméně byla jiná doba, bez internetu, takže Slavomír Lener novinářům vysvětloval, jak hraje Robert Lang, co od něj čekat, když nakonec jel místo zraněného Vladimíra Vůjtka. Hlinka taky dbal na to, aby byl zachován nominační poměr mezi NHL a Evropou, věděl, že síla je i doma. Sýkoru s Eliášem odmítl, že byli v 21 letech příliš mladí a jejich čas ještě přijde. „Obdobné typy hráčů už v týmu máme a jsou zkušenější,“ odpaloval tehdy kouč dotazy. Hlinka sázel na litvínovskou kliku, které věřil, znal ji, nechtěl testovat.

A Ujčík? Pravá křídla pro kouče byla daná takhle: Jágr a Ručinský. Když vypadl Vůjtek, k Paterovi s Procházkou viděl Čalouna. Do pracovní čety se Ujčík nehodil, na pozici 13. útočníka taky ne, tam byl Hejduk. Takže extraligový snajpr slyšel bolavé: jsi dobrý, ale není místo.

Co by bylo, kdyby...

Linka mezi geniálním tahem a trefou vedle je hodně úzká. V Naganu to bylo vidět. Pokud by jel Kron místo Čalouna, asi by se toho moc nezměnilo, Česko by nejspíš vyhrálo i tak. Ujčík, byť byl skvělý hokejista, by plánované litvínovské vazby narušil, Jágra vystrčit nemohl, Ručinského taky ne. Ale když vezmete v úvahu, že by v něm Hlinka viděl útočníka číslo 13 a nechal doma Hejduka? Ujčík by možná pak hrál NHL, Hejduk asi taky, ale těžko by v ní odehrál přes 1000 zápasů. Eliáš se Sýkorou? Oba výjimeční hráči, ale Hlinka to trefil úplně přesně. Nepotřebuju je, víc se mi hodí Beránek nebo Lang.

Zlatá éra, takže spíš bez námitek

SALT LAKE CITY 2002, ČTVRTFINÁLE

Trenér: Josef Augusta

První nominace: Čechmánek (Philadelphia), Hašek (Detroit), Turek (Calgary) – Hamrlík (NY Islanders), T. Kaberle (Toronto), Kubina (Tampa Bay), M. Sýkora (Pardubice), Škoula (Colorado), Šmehlík (Buffalo), Špaček (Chicago) – Čajánek (Zlín), Dopita (Philadelphia), Dvořák (NY Rangers), Eliáš (New Jersey), Havlát (Ottawa), Hejduk (Colorado), Hrdina (Pittsburgh), Jágr (Washington), Lang (Pittsburgh), Patera (Omsk), P. Sýkora (New Jersey), Reichel (Toronto), Ručinský (Dallas)

KDO CHYBĚL

(bilance v sezoně 2000/01)

Martin Procházka

Vítkovice/Omsk, 51, 31 (14+17)

Radek Bonk

Ottawa, 82, 70 (25+45)

Robert Holík

New Jersey, 81, 54 (25+29)

Jaroslav Modrý

Los Angeles, 80, 42 (4+38)

S nadsázkou se dá říct, že to, co by měla Kanada teď, mělo Česko v roce 2002. Reprezentace se vybírala dobře, za mořem v sezoně nastoupilo celkem 71 hráčů v poli. Jaromír Jágr sice měl v NHL špatné období, ve Washingtonu nebyl úplně šťastný, ale po Naganu byl český hokej v kurzu. Takže Josef Augusta vybíral ofenzivní mužstvo, které může vyhrát další olympiádu.

Základem bylo 12 hrdinů z Japonska. A že se nedostalo na Martina Procházku? Stále mu bylo teprve 29 let. „Na každého se prostě dostat nemohlo, navíc se teď trochu trápí,“ utnul debaty Augusta. Ale jasně, polemizujte si s trenérem, když Česko poslední olympiádu vyhrálo a teď třikrát za sebou triumfovalo na MS.

Tehdy se psalo jen, že slíbenou účast měl Radek Bonk, se kterým se od MS ve Vídni táhlo, že s mladíkem z Ottawy je trochu těžší pořízení. Nakonec ani on ve výběru nebyl, byť patřil k nejproduktivnějším Čechům v NHL. Do nominace se nedostal ani obránce Jaroslav Modrý, který se pak za mořem stal nejproduktivnějším českým bekem, a tohle byla jeho životní sezona. „Mrzelo mne, že se vůbec nikdo neozval. Vzal bych, kdyby zavolali a řekli, nehodíš se nám do koncepce. Víme o tobě, ale nyní nepotřebujeme. Jenže bylo ticho po pěšině. Bral jsem to, že i takové věci hokej přináší,“ líčil tehdy pro deník Právo. „Ale nezatrpkl jsem,“ dodal.

Chyběl i Václav Prospal, který měl být v Naganu, ale tehdy mu akci sebralo zranění. A nakonec mohlo dojít i na Bobbyho Holíka. Čtyři roky zpátky vypadl kvůli americkému občanství. Bylo mu 31 let, v NHL z něj vyrostl respektovaný defenzivní centr, který uměl dělat i body. Svaz zkoušel zjistit, zda by mohl na olympiádě teď hrát, pak to vzdal, na nic nepřišel. „Je mi to vlastně fuk. U mě nikdy nestála olympiáda nejvýš. Tam je Stanley Cup,“ citoval pak Holíka Blesk. Ale nikdo se v tom moc nešťoural. Byla zlatá vlna, spíš se Česko těšilo na další jízdu.

Co by bylo, kdyby...

Nagano mělo cenu, že Česko vyhrálo olympiádu. Ale když se díváte jen na samotný hokej? Výborná obrana, skvělý Hašek v bráně. Salt Lake City byl jiný příběh, národní tým přijel ostatní přehrát. Ve čtvrtfinále s Ruskem to bylo vidět, báječný a ofenzivní hokej, 41 střel. Mělo to jednu vadu, 1:0 vyhrál soupeř. Možná by něco změnila síla v brankovišti, velký chlap, který donese puk za Chabibulina. Role pro Bonka? A i když se v tom nikdo moc nevrtal, dovede si představit, že by Bobby Holík tenhle zápas prohrál? Holík a s Ruskem? Sice prohlašoval, že Hry jsou komerční a netankují ho. Ale kdyby se tehdy svaz opravdu pečlivě vrtal v řádech, třeba by přišel na možnost, jak ho dostat do akce.

Robert "Bobby" Holík v dresu New Jersey • Foto Profimedia.cz

