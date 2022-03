Zimák: Michal Broš o válících Finech i trenéru Jalonenovi. Co na něj řval?

Český fanoušek může Finsku závidět hodně věcí. Třeba? Zlato z poslední olympiády, dvě finále MS v řadě nebo zástup talentovaných hráčů, kteří každý rok míří na draft. Finsko je mnohem dál než Česko, přitom je to země s 5 miliony obyvatel. „Je to disciplinovaný národ, který méně kecá a víc pracuje,“ říká mistr světa Michal Broš. Ve Finsku odehrál tři sezony, vyhrál dva tituly, zůstaly mu tam kontakty a jezdil do země i na stáže. V podcastu Zimák popisuje, proč mu nabízeli občanství a co na něj řval Kari Jalonen, patrně budoucí trenér české reprezentace.