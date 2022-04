Nedomlel si užíval v Americe, když zazvonil telefon: Repre se neodmítá

Konec dobrý, všechno dobré?

„Přesně tak. Musíme zapracovat na začátcích třetin. Ale výhra se počítá. V první třetině jsem tam byl trošku jako Alenka v říši divů. Potom se do toho člověk dostane, kluci mi pomohli. Bylo to super.“

Co jste dělal v Americe?

„Byl jsem u taťky a ještě jsem to protáhl do Detroitu za Filipem Hronkem. Pak přišel telefonát. Reprezentace se neodmítá, takže jsem přiletěl. Vlastně jsem nemusel nic měnit, letenku jsem měl domluvenou. Jakmile jsem přiletěl, hned jsem jel do Ostravy.“

Nesklouzl jste se za mořem?

„Tam jsem odpočíval. Trefil jsem zápas Detroitu s Columbusem. V hale bylo asi devatenáct tisíc lidí, takže zážitek…Na ledě jsem se opravdu nesklouzl. Ale hokej je jako jízda na kole. Akorát byl trošku těžší převod. Po zápase jsem se zmátořil, dal jsem si protein. Půjdu den ode dne. Cenil bych si i tohoto jednoho zápasu.“

Nebylo by hezké potkat se s Filipem Hronkem i na světovém šampionátu?

„Samozřejmě, že bylo, ale jsem realista. Už jsme si spolu zahráli v Hradci. Budu makat a uvidíme, co bude dál.“

Věděli vůbec zástupci národního týmu, že jste takhle daleko?

„Myslím, že to v první chvíli nikdo nevěděl. (usmívá se) Ale to už vzala voda. Jsem rád, že tady můžu být a že jsem si zahrál.“

V soubojích jste klasicky nikoho nešetřil, co?

„Já tak hraju. Snažím se tak prezentovat i tady. Co rozhodčí písknou, to už neovlivním. Slováci byli hodně nabuzení, lítali jako vosy. Hráli velice dobře.“

Další program:

České hry (Ostrava)

28. 4. - ČESKO-Finsko (17.30)

30. 4. - ČESKO-Švédsko (16.00)

1. 5. - ČESKO-Rakousko (16.00)

Švédské hry (Stockholm)

5. 5. - Švédsko-ČESKO (19.00)

7. 5. - ČESKO-Finsko (12.00)

8. 5. - ČESKO-Švýcarsko (12.00)

Start MS ve Finsku (Tampere)

14. 5. - ČESKO-V. Británie (15.20)