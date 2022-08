Němky v euforii! Gól se sirénou zvrátil osud, Dánky místo čtvrtfinále spadly

Běží poslední vteřiny závěrečného zápasu ve skupině MS hokejistek mezi Německem a Dánskem, aktuální stav 2:2 by poslal Seveřanky do čtvrtfinále, Němky by z elitní společnosti vypadly. Jenže... Vteřinu před koncem střílí Tanja Eisenschmidová, puk plachtí vzduchem, proletí kolem brankářky a rozvlní síť. Časomíra se zastavila pouhou desetinu před koncem třetí třetiny, německá střídačka se propadá do euforie: trefa znamená výhru, tři body a hlavně záchranu před jistým sestupem. Naopak Dánky v jediné vteřině přišly o všechno: místo postupu do čtvrtfinále šampionátu se propadly až na poslední místo tabulky skupiny B a čeká je sestup do divize IA.