Česko – Švýcarsko 4:2. Hokejistky slaví historicky první bronz z MS!

Ze sobotního debaklu 1:10 od Američanek se oklepaly. Porážku chtěly české hokejistky hodit za hlavu, urvat za každou cenu tolik vytouženou bronzovou placku. Stalo se.

V neděli odpoledne porazily Švýcarky po sebejistém výkonu 4:2. Soupeřkám chyběly tři důležité útočnice. K utkání jich měly připraveno pouze deset. Hrály jen na tři formace. Tým během turnaje poznamenal covid. Oslabený a mladý tým Češky jasně převyšovaly.

Vidět Švýcarky v první polovině zápasu v českém obranném pásmu byl úkaz vzácný asi jako zatmění měsíce. Jednička Klára Peslarová div nepotřebovala deku. Možná také proto hned z první střely na branku ve 12. minutě kapitulovala. V tu chvíli byl stav 1:1.

Pak se však třikrát v řadě radovaly Češky. Byť se ve třetí třetině Švýcarky vzepjaly k několika šancím, svěřenkyně trenérky Carly MacLeodové utkání dovedly do bronzového konce. Dvěma góly se na tom podílela Natálie Mlýnková, která v šesti utkáních na MS šestkrát skórovala.

„Hrdost. Absolutní hrdost na hráčky a obrovský pocit štěstí. Domů do Čech všem moc děkujeme za podporu,“ sypal ze sebe po utkání asistent trenérky Dušan Andrašovský. „Před zápasem i během něj jsem byl úplně klidný. Věděl jsem, že když holky zahrají to, na co mají, tak vyhrají. Povedlo se.“

K týmu spolu s MacLeodovou přišel koncem dubna tohoto roku. „Byl to dlouhý proces v krátkém období. Neměli jsme čas na nějaké velké změny, navázali jsme na věci, co s holkama dělali předchozí trenéři. Tomáš Pacina dal týmu tvář, my jsme teď dodali detaily. Carla přinesla takové ženství, pochopení a super komunikaci s hráčkami. Holky jí začaly věřit, uvěřily ve schopnosti týmu i sebe samých. A podívejte, teď jsme nejlepší v Evropě a třetí na světě,“ usmívá se.

Bývalý extraligový hokejista, který sedm let oblékal dres Plzně, vyzdvihl právě přínos kanadské trenérky. „Z týmu udělala rodinu. Hráčky dostala neskutečně na svoji stranu, aby jí maximálně věřily. Dodala jim sebedůvěru, aby ze sebe dostaly to, co opravdu umí a co v nich je. Budovala v nich sebevědomí, které my Češi nebo Slováci nemáme. Neumíme s tím pracovat jako Kanaďani. Tímhle podle mě přispěla ze všeho nejvíc.“

Češky urvaly první medaili v historii. Ještě v roce 2017 je od sestupu z áčkové divize šampionátu zachránilo jen jeho rozšíření. O pět let později mají cenný kov. V příštím roce už si navíc získaly místo v top skupině vedle Kanady, USA, Švýcarska a Japonska.

„Myslím, že s Kanadou a Amerikou opravdu můžeme hrát, jen musíme mít čas a prostředky na to maximálně připravit hráčky. Fyzická připravenost těch dvou týmů je totiž v úplně jiném vesmíru. Síla, rychlost, vytrvalost. My hokej hrát umíme, jsme schopní zlepšovat dovednosti, ale nestíháme atleticky. To je dlouhodobá věc, na které ale musíme zapracovat. Musíme k tomu však mít lepší podmínky, než jsme měli doteď,“ přeje si Andrašovský.