Nedvědův odchod mi radost neudělal, říká Hadamczik. Chystá mu jinou roli

„Petrův odchod mě překvapil a neudělal radost, protože jsem se upřímně těšil na vzájemnou spolupráci. Mezi námi to vždycky klapalo, sedli jsme si. Petra jsem vždy uznával jako vynikajícího hráče a měl jsem k němu blízko i lidsky. Ale jeho důvody chápu. U reprezentace byl čtyři roky, nezdá se to, ale vytížení je velké. Má rodinu, malé dítě, takže jsem to pochopil a vzal,“ reagoval svazový boss smířlivě.

Hlavou se mu okamžitě začala rojit jména možných následníků někdejšího útočníka Pittsburghu, Rangers či Philadelphie. Na konkrétní informace je prý z Hadamczikova pohledu příliš brzy, jisté je, že pozice GM bude obsazena. „Nového manažera určitě najdeme, nejpozději do čtrnácti dnů oznámíme jeho jméno. Ale spíš věřím, že dříve,“ míní nástupce Tomáše Krále.

Že padesátiletý Nedvěd končí v pozici generálního manažera, neznamená, že jeho služeb český hokej nevyužije.

Hadamczik má v plánu bývalého českého i kanadského reprezentanta dosadit mezi vysokojakostní panel bývalých či současných hráčů, kteří by své zkušenosti předávali v rámci nových svazových programů. Právě ty Hadamczik a jeho lidé chystají uvést do života.

„Petr mi přislíbil účast na kempech, které plánuji pro mládežnické kategorie od U16 až po U20. Na nich se objeví osobnosti jako Jágr, Plekanec, Židlický a další. A mezi nimi i Petr Nedvěd. Řekl mi, že to rád udělá, půjde s klukama na led, promluví s nimi, dodá jim správné a užitečné rady,“ těší se Hadamczik.