Hašek vzkazuje svazu: Řekněte, proč jste zakázali hráčům z KHL nároďák!

Poté, co se Dominik Hašek opřel do českého útočníka Dmitrije Jaškina za návrat do KHL, přišla z ruské strany další ruská reakce. Z legendárního gólmana se podle Rusů stal "šašek" • koláž iSport.cz

Dominik Hašek zaslal otevřený dopis nejdříve členům výkonného výboru, potom i do redakce deníku Sport s odůvodněním, že se jedná o sportovní tématiku.

„V každém případě považuji za velice neprofesionální, že jste toto své rozhodnutí naší společnosti a především samotným postiženým hráčům jasně nevysvětlili. Už proto, že něco podobného tady nebylo od doby vzniku našeho státu v roce 1993. Museli bychom jít před rok 1989 a vzpomenout na jména jako Nedomanský, Farda, Musil, Klíma a další. Ano, byla jiná doba, jiná situace, ale ani tenkrát, a ani nyní se veřejnosti a hráčům nikdo neobtěžoval vysvětlit důvod,“ píše strůjce olympijského zázraku z Nagana.

Hašek se dlouhodobě profiluje jako člověk, který je zastáncem tvrdých postihů vůči Rusku, které zaútočilo na Ukrajinu.

Ovšem fakt, že výkonný výbor bez dostatečného vysvětlení zakázal hokejistům, kteří po zahájení ruské invaze podepsali smlouvy v KHL, reprezentovat, ho nazlobil. Ve strohém odůvodnění mu chybí konkrétní důvod. Ať morální, nebo jakýkoliv jiný.

Svaz k tomu 25. 8. vydal pouze toto prohlášení: „Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje na svém zasedání ve čtvrtek 25. 8. 2022 rozhodl o tom, že nebude do reprezentace povolávat hráče, kteří po zahájení ruské invaze na Ukrajinu podepsali nebo podepíší smlouvu s některým klubem KHL.“

„V první chvíli mě napadla slova arogance či zbabělost,“ píše Hašek, jenž zároveň připomíná, že svazový šéf Alois Hadamczik během června veřejně uvedl, že nepovažuje působení českých hráčů v KHL za něco, kvůli čemu by měli být vyřazeni z reprezentace.

„Ano vím, že výkonný výbor má 11 členů a předseda má pouze jeden hlas. Ale je třeba říct, že toto předsedovo červnové prohlášení jasně hráčům vyslalo signál, že mohou odcházet do KHL a nemusí se obávat, že by nemohli reprezentovat,“ píše jeden z nejlepších brankářů v historii NHL.

Sám Hašek to dál nechtěl víc komentovat.

„Nezlobte se, víc se k tomu nechci vyjadřovat. Všechno, co jsem chtěl sdělit, jsem napsal v tom dopise. Uvidíme, jestli svaz zareaguje, určitě bych byl rád, kdyby to svoje rozhodnutí vysvětlil. Potom bych se k tomu případně ještě vyjádřil,“ uvedla hokejová legenda krátce pro iSport.cz.

Momentálně v KHL z českých hráčů působí Rudolf Červený (Vladivostok), Libor Šulák (Vladivostok), Dmitrij Jaškin (Petrohrad) a Michal Jordán (Chabarovsk).

Celé znění otevřeného dopisu

Dobrý den.

Ve čtvrtek 25.8. v médiích vyšla krátká zpráva: “Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje na svém zasedání rozhodl o tom, že nebude do reprezentace povolávat hráče, kteří po zahájení ruské invaze na Ukrajinu podepsali nebo podepíší smlouvu s některým klubem KHL.”

Bohužel však už v této zprávě není sděleno, čím se současní (asi 4) možní reprezentanti, případně ti další, kteří v budoucnu smlouvu podepíšou, konkrétně provinili. Jakého se dopustili přestupku, že 11 členný výkonný výbor ČSLH právě takto rozhodl. Považuji za velmi nešťastné, že takovéto historické rozhodnuti jste nevysvětlili hokejové veřejnosti a předpokládám, že ani samotným hráčům.

V první chvíli mě napadla slova arogance či zbabělost. Arogance v tom smyslu, že jste si řekli: „Kašlem na nějaké vysvětlování. Nebudem nikomu nic vysvětlovat, takhle jim to předhodíme, ať to berou jako fakt.“ Zbabělost v tom smyslu, že jste si řekli: „Co kdyby se něco změnilo? To rozhodnutí by u některých důležitých lidí pak nebylo populární a mohlo by se to obrátit proti nám. Tak raději důvody nesdělíme.“ Pak mě napadla ještě jedna možnost. To, že jste na to “pouze” zapomněli. Ať už je to jakákoli z těchto možností, nebo ještě nějaká jiná, to musíte vědět nejlépe vy.

V každém případě považuji za velice neprofesionální, že jste toto své rozhodnutí naší společnosti a především samotným postiženým hráčům jasně nevysvětlili. Už proto, že něco podobného tady nebylo od doby vzniku našeho státu v roce 1993. Museli bychom jít před rok 1989 a vzpomenout na jména jako Nedomanský, Farda, Musil, Klíma a další. Ano, byla jiná doba, jiná situace, ale ani tenkrát, a ani nyní se veřejnosti a hráčům nikdo neobtěžoval vysvětlit důvod.

Především samotným postiženým hráčům a jejich rodinám by mělo být jasně vysvětleno, čeho se přesně dopustili, že nemohou hrát za národní mužstvo. Aby se mohli, pokud mají zájem, obhájit. Vůbec si nedokážu představit, že jsem potrestán a není mi sděleno, čím jsem se provinil. To považuji za absolutní absurditu! Vždyť ani nevím, co jsem provedl špatného. A nemohu se tedy ani hájit.

V této souvislosti vycházím ještě ze dvou podstatných věcí.

Za prvé. Náš demokraticky zvolený parlament nikdy, tedy ani po více než 180 dnech války, nevydal zákon, který by zakazoval pracovat v Ruské Federaci. Ani jsem mimochodem nikde nedohledal, že se českým občanům nedoporučuje pracovat v RF. A za druhé. Předseda ČSLH Alois Hadamczik v rozhovoru pro web sport.cz (z 24. 6.) jasně prohlásil, že nepovažuje působení našich hokejistů v KHL za něco, co by je mělo vyřadit z národního mužstva. Ano vím, že výkonný výbor má 11 členů a předseda má pouze jeden hlas. Ale je třeba říct, že toto předsedovo červnové prohlášení jasně hráčům vyslalo signál, že mohou odcházet do KHL a nemusí se obávat, že by nemohli reprezentovat.

Dále mám ještě jeden postřeh. Hráči, kteří podepsali smlouvy v KHL před 24.2.2022, tedy před vypuknutím války na Ukrajině, a pokračují tam i v této sezoně v hokejové kariéře, se vyřazení z reprezentace netýká. Určitě by mnohé zajímalo přesné vysvětlení, proč ti, kteří podepsali před 24.2. mohou za reprezentaci nastupovat a ti, kteří podepsali potom, reprezentovat nemohou. Jaký je v tom rozdíl? Čeho se jedni dopouštějí či dopustili a druzí ne? Určitě by to také v celém kontextu vyžadovalo vysvětlení.

Výše jsem uvedl, co mi ve vaší zprávě “že nebudete povolávat hráče KHL do reprezentace” chybělo. Tedy mám na mysli vysvětlení toho, čeho se daní hráči dopustili, že jste je potrestali zákazem hrát za národní tým. Zároveň uvádím některé důvody, proč je nutné toto vysvětlení dát jak postiženým hráčům, tak celé hokejové veřejnosti.

Tímto dopisem vás vyzývám, abyste naší veřejnosti a potrestaným hráčům přesně, jasně a především srozumitelně vysvětlili, čím se provinili a proč jste je vyřadili z národního mužstva. Je to velmi důležité jak pro společnost, tak pro mladé hokejisty, aby pochopili, co se smí, a co ne. A hlavně, aby porozuměli, co reprezentant má dělat a co ne, a jak se v určitých situacích správně zachovat.

Se sportovním pozdravem

Dominik Hašek

V Praze 31. 8. 2022