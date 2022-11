Světový pohár v únoru 2024 nebude: Teď to nejde. Možná o rok později

Hokejový Světový pohár se v původně zamýšleném termínu v roce 2024 neuskuteční. Oznámily to ve společném prohlášení vedení NHL a hráčská organizace NHLPA. Plány na uspořádání velkolepé akce za dva roky v únoru vzaly za své, obě organizace budou pokračovat v přípravách na jeho uskutečnění v roce 2025.

„Za poslední rok NHL a NHLPA pracovaly na plánech na uspořádání dalšího Světového poháru v hokeji, elitního turnaje pro nejlepší hráče, v únoru 2024. Bohužel, za současné situace nebude možné v tu dobu Světový pohár uskutečnit. Pokračujeme v plánování, doufejme pro únor 2025,“ uvedly NHL a NHLPA.

Světový pohár se hraje v nepravidelných intervalech a zatím se uskutečnil třikrát (1996, 2004 a 2016). První ovládl výběr USA, zbylé dva Kanada. Pro rok 2024 se počítalo nejméně s osmi týmy, zápasy se měly hrát v Severní Americe a Evropě během sedmnáctidenního únorového okna.

Před šesti lety se turnaje v Torontu vedle tradičních reprezentací Ruska, Švédska, Finska, Česka, USA a domácí Kanady zúčastnily i výběr Severní Ameriky do 23 let a tým Evropy.

Do příprav dalšího ročníku zasáhla nejprve pandemie koronaviru a v současnosti invaze Ruska na Ukrajinu. Kvůli tomu by se turnaje nezúčastnil ruský výběr.

„Nezahrnuli bychom ho, pokud bude současný status quo platit i v únoru 2024. Uvědomujeme si, že to by vzbudilo rozpaky. V současnosti nevidím pro Rusko místo na Světovém poháru, ale to se může změnit,“ řekl při příležitosti říjnových zápasů NHL v Praze zástupce komisionáře Garyho Bettmana Bill Daly.

Tehdy byl ještě záměr uspořádat SP v platnosti a podle Dalyho se pracovalo jen na detailech.