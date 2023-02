Jalonen bere do Švédska zkušený tým: vrací se Kovář či Jordán. Jede Lakatoš

Slib nedodržel. Trenér české hokejové reprezentace Kari Jalonen do nominace na Švédské hry podle původních plánů nezahrnul převážně hráče do 25 let. Na třetí sezonní misi v rámci Euro Hockey Tour bere kouč národního týmu výběr plný zkušených hráčů. Vrací se například útočníci Jan Kovář s Vladimírem Sobotkou či obránce Michal Jordán. Nejmladším hráčem je Jan Bambula (22) z Olomouce. První pozvánky se ovšem dočkal vítkovický snajpr Dominik Lakatoš. Beijer Hockey Games pro Čechy začínají ve čtvrtek 9. února utkáním se Švédy.